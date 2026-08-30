به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با موضوع «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید»، صبح یکشنبه با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجتالاسلام احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از علمای اهلسنت از کشورهای جهان اسلام در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.
این همایش نخستین گردهمایی این افراد پس از شهادت قائد شهید امت بود و حاضران بهجای حضور هرساله در حسینیه امام خمینی (ره) تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی، اینبار در تالار قدس حرم مطهر رضوی حضور پیدا کردند.
قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای توسط حجتالاسلام محسن قمی معاون ارتباطات بینالملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی از محورهای اصلی این همایش بود. علاوه بر این، پیام شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان نیز توسط شیخ احمد الخطیب نایب رییس مجلس اعلی لبنان نیز قرائت شد.
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