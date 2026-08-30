به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت راه‌های کشور در روز ۸ شهریورماه اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

محبی ادامه داد: در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، تردد روان گزارش می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان است.

وی خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان می‌توانند با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، ضمن توجه به توصیه‌های پلیس، سفر ایمنی داشته باشند.