عبداله باور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مریم شهابی از فرهنگیان شهرستان گناوه در جشنواره ملی «هر پایه، یک مهارت» موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.
وی افزود: این موفقیت ارزشمند نشاندهنده توانمندی، خلاقیت و شایستگی فرهنگیان شهرستان گناوه در حوزه آموزش، مهارتآموزی و ارائه ایدههای نوآورانه است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی دانشآموزان گفت: توجه به مهارتآموزی، تقویت خلاقیت و فراهم کردن زمینه برای بروز استعدادهای دانشآموزان از رویکردهای مهم آموزش و پرورش است.
باور ادامه داد: حضور موفق معلمان در جشنوارهها و رویدادهای ملی، علاوه بر ایجاد انگیزه در جامعه فرهنگی، نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای آموزشی و نیروی انسانی شهرستان گناوه دارد.
وی با تبریک این موفقیت به «مریم شهابی» و جامعه فرهنگی شهرستان گناوه تصریح کرد: موفقیت همکاران فرهنگی در عرصههای ملی، حاصل تلاش، انگیزه و دغدغهمندی آنان برای ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری است و این دستاورد موجب افتخار مجموعه تعلیم و تربیت شهرستان خواهد بود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: درخشش فرهنگیان گناوه در جشنوارههای ملی، بیانگر ظرفیتهای ارزشمند نیروی انسانی آموزش و پرورش و اهتمام معلمان به توسعه روشهای نوین آموزشی و آموزشهای مهارتمحور و کاربردی است.
باور تأکید کرد: حمایت از ایدههای خلاقانه و ابتکارات فرهنگیان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رویدادهای علمی، آموزشی و مهارتی از اولویتهای آموزش و پرورش شهرستان گناوه است و تداوم این موفقیتها میتواند به ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانشآموزان کمک کند.
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