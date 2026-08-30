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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

فرمانده دریابانی کنگان: وحدت شیعه و سنی پشتوانه امنیت پایدار است

فرمانده دریابانی کنگان: وحدت شیعه و سنی پشتوانه امنیت پایدار است

بوشهر ـ فرمانده پایگاه دریابانی کنگان بر ضرورت تقویت تعامل و همدلی میان نیروهای نظامی و اقشار مختلف جامعه برای حفظ امنیت پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رجبی صبح یکشنبه به مناسبت هفته وحدت با شیخ خلیل افرا، امام جمعه اهل سنت این شهرستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان در این دیدار با تبریک ایام هفته وحدت، اظهار کرد: تعامل، همدلی و همراهی نیروهای نظامی با اقشار مختلف جامعه از مؤلفه‌های مهم در تأمین و استمرار امنیت پایدار است.

وی با اشاره به وحدت و برادری میان شیعه و سنی در شهرستان کنگان افزود: این همدلی و انسجام اجتماعی، الگویی موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه است و نیروهای دریابانی در کنار انجام رسالت خطیر خود در حفاظت از مرزهای آبی و مقابله با قاچاق، همواره پاسدار این وحدت راهبردی هستند.

هم‌افزایی نیروهای مسلح با مردم

امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه نیروهای دریابانی در حفاظت از مرزها، بر ضرورت تقویت بیش از پیش پیوندهای اجتماعی و هم‌افزایی نیروهای مسلح با مردم تأکید کرد.

شیخ محمد جمالی گفت: تقویت وحدت و همدلی میان مردم و نیروهای مسلح می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌ها و اقدامات تفرقه‌افکنانه دشمنان داشته باشد.

امام جمعه اهل سنت کنگان با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی، افزود: وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی از سرمایه‌های ارزشمند جامعه است و باید با همکاری همه اقشار و نهادها بیش از پیش تقویت شود.

کد مطلب 6931920

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