فرمانده دریابانی کنگان: وحدت شیعه و سنی پشتوانه امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رجبی صبح یکشنبه به مناسبت هفته وحدت با شیخ خلیل افرا، امام جمعه اهل سنت این شهرستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده پایگاه دریابانی کنگان در این دیدار با تبریک ایام هفته وحدت، اظهار کرد: تعامل، همدلی و همراهی نیروهای نظامی با اقشار مختلف جامعه از مؤلفه‌های مهم در تأمین و استمرار امنیت پایدار است.

وی با اشاره به وحدت و برادری میان شیعه و سنی در شهرستان کنگان افزود: این همدلی و انسجام اجتماعی، الگویی موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه است و نیروهای دریابانی در کنار انجام رسالت خطیر خود در حفاظت از مرزهای آبی و مقابله با قاچاق، همواره پاسدار این وحدت راهبردی هستند.

هم‌افزایی نیروهای مسلح با مردم

امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه نیروهای دریابانی در حفاظت از مرزها، بر ضرورت تقویت بیش از پیش پیوندهای اجتماعی و هم‌افزایی نیروهای مسلح با مردم تأکید کرد.



شیخ محمد جمالی گفت: تقویت وحدت و همدلی میان مردم و نیروهای مسلح می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌ها و اقدامات تفرقه‌افکنانه دشمنان داشته باشد.



امام جمعه اهل سنت کنگان با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی، افزود: وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی از سرمایه‌های ارزشمند جامعه است و باید با همکاری همه اقشار و نهادها بیش از پیش تقویت شود.