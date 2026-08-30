فرمانده دریابانی کنگان: وحدت شیعه و سنی پشتوانه امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رجبی صبح یکشنبه به مناسبت هفته وحدت با شیخ خلیل افرا، امام جمعه اهل سنت این شهرستان، دیدار و گفتوگو کرد.
فرمانده پایگاه دریابانی کنگان در این دیدار با تبریک ایام هفته وحدت، اظهار کرد: تعامل، همدلی و همراهی نیروهای نظامی با اقشار مختلف جامعه از مؤلفههای مهم در تأمین و استمرار امنیت پایدار است.
وی با اشاره به وحدت و برادری میان شیعه و سنی در شهرستان کنگان افزود: این همدلی و انسجام اجتماعی، الگویی موفق از همزیستی مسالمتآمیز در منطقه است و نیروهای دریابانی در کنار انجام رسالت خطیر خود در حفاظت از مرزهای آبی و مقابله با قاچاق، همواره پاسدار این وحدت راهبردی هستند.
همافزایی نیروهای مسلح با مردم
امام جمعه اهل سنت کنگان نیز در این دیدار با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی و ایثارگرانه نیروهای دریابانی در حفاظت از مرزها، بر ضرورت تقویت بیش از پیش پیوندهای اجتماعی و همافزایی نیروهای مسلح با مردم تأکید کرد.
شیخ محمد جمالی گفت: تقویت وحدت و همدلی میان مردم و نیروهای مسلح میتواند نقش مهمی در خنثیسازی توطئهها و اقدامات تفرقهافکنانه دشمنان داشته باشد.
امام جمعه اهل سنت کنگان با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی، افزود: وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی از سرمایههای ارزشمند جامعه است و باید با همکاری همه اقشار و نهادها بیش از پیش تقویت شود.
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