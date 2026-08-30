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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

آب‌رسانی به ۵۰۰ نفر از جمعیت روستایی دلفان

آب‌رسانی به ۵۰۰ نفر از جمعیت روستایی دلفان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان از آب‌رسانی به ۵۰۰ نفر از جمعیت روستایی شهرستان دلفان هم‌زمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین نوریزدان در سخنانی با اشاره به افتتاح پروژه آب‌رسانی به روستای «سر ناوه دلفان» هم‌زمان با هفته دولت، اظهار داشت: این پروژه باهدف تأمین آب شرب پایدار برای روستای «سر ناوه» اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ نفر از آب شرب پایدار و مطمئن بهره‌مند شدند.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: شرکت آب‌وفاضلاب استان لرستان با تمام توان تلاش می‌کند پروژه‌های تعریف‌شده در حوزه آب‌وفاضلاب استان را با سرعت بیشتری به سرانجام رسانده و وارد مدار بهره‌برداری کند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، افزود: تداوم حمایت‌ها و همراهی مسئولان و نمایندگان استان، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم در حوزه تأمین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب را فراهم خواهد کرد.

نوریزدان، تأکید کرد: هدف مجموعه آبفا، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات آب‌وفاضلاب در سراسر استان است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

کد مطلب 6931935

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