به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین نوریزدان در سخنانی با اشاره به افتتاح پروژه آب‌رسانی به روستای «سر ناوه دلفان» هم‌زمان با هفته دولت، اظهار داشت: این پروژه باهدف تأمین آب شرب پایدار برای روستای «سر ناوه» اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ نفر از آب شرب پایدار و مطمئن بهره‌مند شدند.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: شرکت آب‌وفاضلاب استان لرستان با تمام توان تلاش می‌کند پروژه‌های تعریف‌شده در حوزه آب‌وفاضلاب استان را با سرعت بیشتری به سرانجام رسانده و وارد مدار بهره‌برداری کند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، افزود: تداوم حمایت‌ها و همراهی مسئولان و نمایندگان استان، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم در حوزه تأمین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب را فراهم خواهد کرد.

نوریزدان، تأکید کرد: هدف مجموعه آبفا، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از خدمات آب‌وفاضلاب در سراسر استان است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.