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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

۳۰ فقره جواز تأسیس صنعتی در شهرستان دشتستان صادر شد

۳۰ فقره جواز تأسیس صنعتی در شهرستان دشتستان صادر شد

بوشهر- سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان گفت: در یک سال اخیر، ۳۰ فقره جواز تأسیس صنعتی در این شهرستان صادر شده که برای اجرای آنها بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق رو صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش صنعت در رشد اقتصادی شهرستان اظهار کرد: توسعه واحدهای صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه رونق تولید، افزایش ارزش افزوده و تقویت زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم نظیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در شهرستان روند ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سطح شهرستان رو به افزایش است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از صدور ۳۰ فقره جواز تاسیس صنعتی طی یکسال اخیر در شهرستان خبر داد و بیان داشت: برای اجرای این میزان جواز تاسیس ۱۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری با اشتغال ۴۵۴ نفر پیش بینی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در این مدت همچنین ۸ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که با سرمایه‌گذاری محقق‌شده یک هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۴۵۳ نفر را فراهم کرده است.

وی گفت: امید است با رفع موانع زیرساختی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید در بخش صنعت شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به تکمیل و راه‌اندازی واحدهای صنعتی عنوان کرد: فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌منظور حمایت ویژه از واحدهای تولیدی شهرستان از دیگر اولویت‌های مهم اداره صمت دشتستان است.

کد مطلب 6931896

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