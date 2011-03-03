دامداران یارانه شیر دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، صادق خلیلیان ظهر پنجشنبه در بازدید از طرح های جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: در صورت تصویب این طرح یارانه شیر به جای پرداخت به صاحبان صنایع لبنی به طور مستقیم به دامداران پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این طرح علاوه بر حمایت از تولید و افزایش فعالیت اقنصادی دامداران، مردم هم می توانند شیر را بهتر مصرف کنند، افزود: تغییر این مکانیزم به نفع تولید کننده و مصرف کننده نهایی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصویب این طرح صاحبان صنایع لبنی می توانند شیر را با قیمت مناسب دریافت و محصولات خود را با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و ضرری هم متوجه آنها نیست.

بهینه‌سازی انرژی در اولویت فعالیت وزارت جهاد کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: سال آینده بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزی در اولویت فعالیت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را در بخش کشاورزی در اولویت فعالیت وزرات جهاد کشاورزی در سال آینده قرار داده‌ ایم، گفت: اگر سامانه مصرف آب و انرژی را در بخش کشاورزی به همراه مکانیزه و پیشرفته کردن امکانات این بخش دنبال کنیم در امور اقتصادی، کشت و برداشت توسعه خواهیم داشت.

وزیر جهاد کشاورزی بر حفظ منابع آبی و خاکی و کاهش مواد مصرفی و کودهای شیمیایی و سموم در کشت محصولات مختلف تاکید کرد.

وی همچنین از اختصاص اعتبارات و تسهیلاتی برای جاده‌های بین مزارع، طرح‌های پوشش انهار و کانال آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه دامداری‌ها، مکانیزاسیون، آبخیزداری و باغ‌های مثمر و غیر مثمر در شهرستان اسدآباد خبر داد.

خلیلیان گفت: دستورات لازم برای اختصاص این اعتبارات و تسهیلات به مسئولان در استان و وزارتخانه جهاد کشاورزی داده شده است.

گلخانه داران تسهیلات می گیرند

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه امسال سه هکتار از شهرک‌های گلخانه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه با سود چهار درصد دریافت می‌کنند، اظهار داشت: برای بهینه‌سازی مصرف سوخت این گلخانه‌ها به میزان سه هکتار مبلغ 700 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

اکبر رنجبر زاده به بخشی از مشکلات کشاورزی، دامداری و تولیدی شهرستان اسد اباد اشاره کرد و افزود: بیش از 70 درصد جمعیت شهرستان اسدآباد به شغل کشاورزی و دامداری مشغول هستند که دولت باید نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشد.

طرح جنگلکاری اسدآباد بهره برداری شد

همچنین در این بازدید با حضور وزیر جهاد کشاورزی از طرح جنگلکاری در 34 هکتار از پارک زائر و گردنه اسدآباد بهره برداری شد.

این طرح در مساحت 442 هکتار از پارک زائر و گردنه اسدآباد شامل 286 هکتار جنگلکاری دیم و 122 هکتار جنگلکاری آبی است که امسال 34 هکتار آن با کاشت چند نهال توسط وزیر جهاد کشاورزی شروع شد.

همچنین عملیات آبیاری تحت فشار به مساحت 153 هکتار اجرا شده و 34 هکتار آن نیز آماده و اجرا است.