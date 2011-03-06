بیشتر معابر ایلام روشنایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی صبح یکشنبه در جمع مردم ایلام از عدم اجرای مصوبات هیئت دولت در استان ایلام انتقاد کرد و افزود: در جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس به اتفاق وزیر وقت مهندس فتاح در ایلام مقرر شد وزارت نیرو نسبت به اجرای روشنایی معابر کلیه روستاهای دارای طرح هادی استان ایلام اقدام کند.

وی بیان کرد: برغم پیگیری های بعمل آمده و دستورات مکرر وزیر، نامجو تا کنون این امر محقق نشده که از مدیر عامل محترم می خواهیم دستور لازم را جهت اجرای روشنایی معابر روستاهای ایلام که باعث بالا بردن ضریب امنیتی می شود، صادر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، هم اکنون بیشتر مناطق استان ایلام فاقد روشنایی معابر هستند و جاد های استان ایلام نیز کمتر روشنایی مشاهده می شود.

عدم روشنایی معابر در مناطق استان ایلام باعث تصادفات منجر مرگ در برخی مناطق استان ایلام شده است که این امر باعث نگرانی مردم ایلام نیز شده است.