۴.۷ درصد مردم قم تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی ائمه جماعات استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۲۳ هزار خانواده در قم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که ۴.۷ درصد جمعیت استان قم را شامل می شود و این در حالیست که میانگین کشوری جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هفت درصد است.



وی ادامه داد: ۹۳ درصد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در شهر قم و مابقی آنها در روستاهای استان قم سکونت دارند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم تعداد یتیم های زیر ۱۸ سال تحت پوشش این اداره کل را حدود سه هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: شش هزار و ۵۰۰ دانش آموز، ۹۰۰ دانشجو، ۱۴ هزار زنان سرپرست خانوار و ۷۵۰ خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قم هستند.



جلالی از کاهش جمعیت تحت پوشش این اداره کل خبر داد و یادآور شد: با وجود اینکه ورودی های تحت پوشش کمیته امداد را به خوبی مدیریت کردیم ولی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر که ۲.۲ درصد جمعیت تحت پوشش را شامل می شوند از چرخه حمایتی این اداره کل خارج شدند.



لزوم حفظ کرامت نیازمندان



وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای کمیته امداد امام خمینی(ره) برای ارائه خدمات موثر و مفید به جامعه هدف اشاره کرد و افزود: اولین راهبرد این اداره کل این است که کرامت انسان های نیازمند حفظ شود.



وی تخصصی شدن فعالیتهای خدماتی را یکی دیگر از راهبردهای این اداره کل برشمرد و اظهار داشت: اعتقاد ما این است که باید خدمات مشاوره ای و معنوی و هدایت افراد را مورد حمایت قرار دهیم و در مرحله بعدی به فکر حمایت مادی باشیم.



جلالی ایجاد هزار و ۲۰۰ شغل برای افراد تحت پوشش کمیته امداد را یکی از فعالیتهای این اداره کل در سال جاری برشمرد و افزود: در این راستا ۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و از برنامه ای که امسال برای ما تعریف شده است ۳۰ درصد جلوتر هستیم.



۴ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد مستاجر هستند



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم فراهم شدن بستر ازدواج بیش از دو هزار زوج را یکی دیگر از فعالیتهای این اداره کل عنوان کرد و یادآور شد: بیش از چهار هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد مستاجر هستند و ما امسال عملیات احداث ۴۰۰ واحد مسکونی را آغاز کردیم.



وی ادامه داد: با تأمین مسکن خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بیش از ۵۰ درصد مشکلاتشان برطرف می‌شود.



جلالی همچنین حل مشکلات ریشه‌ای نیازمندان را یکی دیگر از راهبردهای اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد و افزود: یکی از راههای خروج از چرخه فقر، ارتقای سطح دانش و علم است.



وی خاطرنشان کرد: مشارکتهای مردمی در استان قم نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است که این نشأت گرفته از اعتقادات و باورهای دینی مردم به مسئله کمک به نیازمندان است.



وی گفت: قم در بحث صدقات رتبه دوم کشور و در سایر سرفصل های کمک های مردمی رتبه سوم کشور را داراست.



هیچگاه از انتقاد نترسیدیم



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم مسجد را بستری آماده برای ترویج دین و تقویت ایمان مردم دانست و تاکید کرد: مسجد با این ویژگی می تواند تنظیم کننده روابط اجتماعی خانواده ها نیز باشد.



وی ادامه داد: همه باید در سلامت اجتماعی جامعه نقش داشته باشند اما رسالت و نقش ائمه جماعات مساجد مهمتر و بیشتر است.



جلالی خطاب به ائمه جماعات مساجد استان قم گفت: ما نیازمند انتقاد شما هستیم چراکه انتظاری که جامعه از ما دارد با بسیاری از دستگاه ها فرق می کند.



وی اضافه کرد: ما هیچ گاه از انتقاد نترسیدیم و هیچ گاه ادعا نکردیم که کارمان را خوب انجام دادیم اما تمام سعی ما این بود که امانت داری و شفاف سازی کنیم.



اجرای طرح امداد محله در قم



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قم از اجرای طرح امداد محله در قم با محوریت مساجد خبر داد و تاکید کرد: این طرح با محوریت امامان جماعت مساجد به اجرا در می آید.



وی ادامه داد: افرادی که به صورت حضوری برای کمک به نیازمندان اقدام می کنند زیبنده نیست چراکه بحث فقرزدایی نیازمند یک حرکت مستمر است و ما مصلحت نمی دانیم که هر شب جمعه در مساجد اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کنند.



جلالی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی کمک به نیازمندان اظهار داشت: هزینه های هنگفتی برای تهیه گل های مراسم ختم پرداخته می شود و باید به گونه ای فرهنگ سازی شود که هزینه این گل ها برای فقرزدایی صرف شود.