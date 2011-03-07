به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر و عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص برگزاری این نشست علمی گفت: «نظریه ابتناء» از سویی چارچوب نظری برای منطق فهم دین است و از سوی دیگر نظریه‌ای در تبیین فرآیند تکون و تطور معرفت دینی است که توسط حجت الاسلام علی اکبر رشاد نظریه‌پردازی شده است.



حجت الاسلام حمید رضا شاکرین در ادامه در مورد پیشینه طرح این موضوع بیان داشت: این نظریه پیش‌تر طی سه جلسه با حضور شورای داوری و کمیته ناقدان از سوی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌ها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.



وی خاطر نشان کرد: «نظریه ابتناء» علاوه بر آنکه در برخی نشست‌های داخلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته،‌گاه در کنفرانس‌های علمی برون مرزی نیز ارائه شده و بخش‌هایی از آن نیز در مراکز دانشگاهی و حوزوی مورد تدریس قرار گرفته یا در اقلب رساله‌های ارشد، دکترا و سطح چهار تحت هدایت نظریه‌پرداز آن تفصیل یافته است.



دبیر علمی نشست «بررسی و نقد نظریه ابتناء از کتاب منطق فهم دین» اضافه کرد: در این نشست علمی که صاحب نظریه حجت الاسلام علی اکبر رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ناقدین متشکل از حجج الاسلام دکتر سید محمد مهدی میرباقری و ابوالفضل ساجدی، دکتر خسرو باقری نوع پرست و دکتر حمید رضا آیت اللهی حضور دارند ابعاد گوناگون نظریه مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.



بر پایه این گزارش نخستین نشست علمی از سلسله نشست‌های منطق فهم دین با عنوان «بررسی و نقد نظریه ابتناء» از ساعت 19 چهارشنبه 18 اسفندماه با حضور علما، طلاب، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می‌شود.



شرکت در این نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.