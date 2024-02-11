فراخوان مقالات همایش ملی منطق فهم دین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقالات همایش ملی منطق فهم دین (مدل‌ها و نظریه‌ها) به همت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

رمضان علی‌تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و دبیر علمی همایش ضمن اعلام این خبر گفت: همایش ملی منطق فهم دین به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری نهادهای علمی کشور اسفندماه ۱۴۰۳ در قم برگزار می‌شود.

به همین مناسبت فراخوان مقالات این همایش با محورهای ذیل منتشر می‌شود:

محورهای کلی و کلان

۱. نظریه ابتناء و مدل اجرایی آن ۲. مدل الگوریتمی (الگوریتم اجتهاد)

محورهای خرد و جزئی

تبیین نظریه / مدل

فلسفه و مبانی نظریه / مدل؛

خاستگاه نظریه / مدل (تبارشناسی و ریشه‌کاوی نظریه)

آسیب‌شناسی نظریه / مدل

مصدر و مستندات نظریه / مدل؛

کلیات و ساختار نظریه / مدل؛

قواعد اساسی نظریه / مدل؛

فرایند فهم بر پایه نظریه / مدل؛

قلمرو کاربرد نظریه / مدل (عقاید، احکام، اخلاق، علم دینی و…)؛

کارکردها و دست‌آوردهای نظریه / مدل؛

بررسی تطبیقی نظریه مورد بحث با دیگر نظریه / مدل در باب فهم دین

مدل‌های کاربردی نظریه / مدل؛

دبیر علمی همایش ملی منطق فهم دین همچنین افزود: مهلت ارسال اصل مقالات تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ تعیین شده است. ضمناً زمان برگزاری همایش نیز برای زمستان ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است.

علی‌تبار با دعوت از جامعه علمی کشور برای ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش همچنین افزود: مقالات دریافتی از سوی دبیرخانه همایش ارزیابی گردیده و طی مجلداتی چاپ و منتشر می‌شود و مجموعه مقالات منتخب با حضور اساتید و علما در روز برگزاری همایش رونمایی خواهد گردید.

لازم به ذکر است علاقمندان جهت تماس با دبیرخانه همایش ضمن ارتباط با آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه منطق فهم دین، می‌توانند با صندوق پستی mfd@iict.ac.ir مکاتبه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۰۸۶۹۹۳۷۵ (ساعت ۱۵ تا ۱۸) تماس یا از طریق پیامرسان ایتا پیام ارسال نمایند.