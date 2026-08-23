قرارداد احداث ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: ۹۳۰ پروژه عمرانی و ۸۴ پروژه اقتصادی در استان سمنان آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: تعداد پروژه‌های عمرانی استان نسبت به سال گذشته از ۷۱۰ طرح به ۹۳۰ طرح افزایش یافته و اعتبارات این بخش نیز از پنج هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

استاندار سمنان با اشاره به پروژه‌های اقتصادی استان ادامه داد: اگرچه تعداد طرح‌های اقتصادی از ۹۴ طرح در سال گذشته به ۸۴ طرح در سال جاری کاهش یافته، اما میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها از چهار هزار میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

کولیوند همچنین از افزایش تعداد پروژه‌های کلنگ‌زنی استان خبر داد و تصریح کرد: امسال عملیات اجرایی ۱۳۰ طرح با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته ۱۰۶ طرح کلنگ‌زنی شده بود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال یک‌هزار و ۴۷۹ نفر را فراهم می‌کند، گفت: میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده در این پروژه‌ها نسبت به سال گذشته که ۷۶۲ نفر بود، افزایش یافته است.

استاندار سمنان تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و توضیح داد: منابع موجود باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که از پیشرفت فیزیکی مناسب و اثرگذاری بیشتری برای مردم برخوردار هستند.

کولیوند همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از محورهای مهم سرمایه‌گذاری در استان عنوان کرد و افزود: تاکنون قرارداد احداث سه‌هزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی منعقد شده و نزدیک به پنج هزار هکتار زمین نیز برای اجرای این طرح‌ها اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۷۷ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه متصل شده و حدود هشت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه انجام شده است.

استاندار سمنان در ادامه از بهره‌برداری ۹ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در هفته دولت خبر داد و گفت: در حوزه مدرسه‌سازی نیز از مجموع ۷۸ مدرسه نیازمند بازسازی و نوسازی، ۱۸ مدرسه تکمیل شده و تکمیل ۲۳ مدرسه دیگر تا پایان شهریورماه در دستور کار قرار دارد.

کولیوند تأکید کرد: روند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان با تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ادامه خواهد یافت تا منابع موجود به شکل هدفمند هزینه شود و پروژه‌های مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسد.