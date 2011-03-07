لزوم محاکمه عناصر دستگاه جاسوسی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الیوم السابع در مقاله ای که به قلم "سهام ذهنی" نوشته شد بر محاکمه عناصر دستگاه جاسوسی سابق مصر تاکید می کند.

دراین مقاله آمده است: همه عناصری که در دستگاه مذکور مسئول شکنجه در این سازمان بودند و همچنین کسانی که مردم بیگناه مصری را به گناه نکرده متهم می کردند باید محاکمه شوند.

این نویسنده زن مصری همچنین با لحنی قاطعانه ادامه می دهد: همه کسانی که اماکن سری ایجاد کردند و در آن جهنم زندانیان بیگناه مصری را وادار به اعتراف به عمل نکرده می کردند باید محاکمه شوند.

وی می نویسد: همه کسانی که مسبب آن شدند تا مردم مصر سقف خواسته هایشان را که شامل اجرای حقوق بشر می شد، به خاطر زندانی و دستگیر نشدن کم کنند باید محاکمه شوند و به اشد مجازات برسند.

مردم مصر این سالها به گونه ای از سوی دستگاه جاسوسی حسنی مبارک در فشار بود که حتی خانواده های قربانیان حق نداشتند که از مکان بازداشت فرزندشان مطلع باشند و در نتیجه باید سقف خواسته خود را به صرف این موضوع که فقط بدانند پسرشان از سوی دستگاه جاسوسی دزدیده شده یا خیر و آیا در قید حیات است و یا اینکه در اثر شکنجه های شدید کشته شده است، کاهش دهند.

" سهام ذهنی" ادامه می دهد: بله همه کسانی که درتلاش برای ایجاد اختلاف طایفه ای در مصر بودند تا ذهن افکار عمومی را از دستگاه جاسوسی منحرف کنند و همه کسانی که اسناد و مدارک جنایات رژیم مبارک را به ورقه ای سوخته تبدیل کردند، باید محاکمه شوند.

درادامه این مقاله آمده است: درحال حاضر دادگاه هایی برای رسیدگی به فساد مالی همه کسانی که دستی در سرقت و فساد در مصر داشتند تشکیل شد و باید گفت حال زمان آن فرا رسیده که دست دیگر همانان که در شکنجه و سرپوش نهادن بر فساد و استبداد در مصر نقش داشتند، قطع و در برابر دادگاه محاکمه شوند.

الیوم السابع درپایان تاکید می کند: قطعا همه کسانی که دستور دادند، کسانی که زمینه را فراهم نمودند، کسانی که اجرا نمودند و آنانی که از این احکام صادره حمایت کردند و درحقیقت کسانی که ماموریت دستگاه امنیتی مصر را یعنی همان حفاظت از امنیت کشور را به حفاظت از رژیم تبدیل کردند، باید مورد محاکمه قرار بگیرند.