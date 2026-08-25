نمایش مضحکت شبیه یک استندآپ در کلاب شبانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات بسنت وزیر خرانه‌داری آمریکا که پیش‌تر ادعا کرده بود تحریم‌های جدید علیه ایران مانند «عملیات نورماندی (D-Day)» کوبنده و سرنوشت‌ساز خواهد بود، در نشست خبری دیروز وقتی با سؤال خبرنگاری درباره توخالی‌بودن این ادعا مواجه شد، دستپاچه پاسخ داد: مگر من می‌خواهم اقتصاد جهان را منفجر کنم؟!

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این عقب‌نشینی آشکار و تناقض‌گویی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: این برنامه اصلاً شبیه عملیات نورماندی نبود؛ یک استندآپ مضحک در کلاب شبانه بود که در آن حتی دیالوگ‌های طنز خودت را هم فراموش کردی!