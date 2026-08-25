به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به پیگیری فوری موضوع توسط دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به رخدادهای اخیر در یکی از بیمارستان‌های مرکز خوزستان، دادستانی اهواز در راستای وظایف قانونی و به عنوان مدعی‌العموم، به موضوع ورود کرده است.

وی در خصوص روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: در جریان رسیدگی اولیه، چند نفر از متهمان شناسایی و بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد موضوع، شناسایی سایر افراد مرتبط و بررسی دقیق مستندات با جدیت در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان بیان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی پرونده، گزارش نهایی به اطلاع مردم خوزستان خواهد رسید.