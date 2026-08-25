  1. استانها
  2. خوزستان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

ورود دادستان مرکز خوزستان به اتفاقات یکی از بیمارستان‌های اهواز

ورود دادستان مرکز خوزستان به اتفاقات یکی از بیمارستان‌های اهواز

اهواز - دادستان مرکز خوزستان از ورود دستگاه قضا به اتفاقات اخیر یکی از بیمارستان‌های اهواز خبر داد و گفت: در این رابطه چند نفر بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به پیگیری فوری موضوع توسط دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به رخدادهای اخیر در یکی از بیمارستان‌های مرکز خوزستان، دادستانی اهواز در راستای وظایف قانونی و به عنوان مدعی‌العموم، به موضوع ورود کرده است.

وی در خصوص روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: در جریان رسیدگی اولیه، چند نفر از متهمان شناسایی و بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد موضوع، شناسایی سایر افراد مرتبط و بررسی دقیق مستندات با جدیت در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان بیان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی پرونده، گزارش نهایی به اطلاع مردم خوزستان خواهد رسید.

کد مطلب 6927111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها