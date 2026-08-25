حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای و برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تانکر حمل آب و خودروی ماکسیما در بلوار پژوهش شهر ایلام، یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر نیز مصدوم شدند که بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهیدامیدی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، ضمن انجام اقدامات امدادی لازم، فرد فوت‌شده را که داخل خودروی پژو ۴۰۵ گرفتار شده بود، با استفاده از ست نجات هیدرولیک رهاسازی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.