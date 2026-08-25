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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم

میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم

مشهد- در این فیلم میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم در خیابان ها را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6927877

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