https://mehrnews.com/x3cTrg ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ کد مطلب 6927877 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم مشهد- در این فیلم میدان داری باشکوه مردم مشهد در شب صد و هفتاد و هشتم در خیابان ها را مشاهده می کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6927877 کپی شد مطالب مرتبط صدوهفتادوهفتمین شب حضور حماسی مشهدی ها در خیابان روایت مهر از صد و هفتاد و هشتمین حضور مردم تربت جام در تجمعات شبانه بیش از ۶۲ همت پروژه در هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح میشود تجدید میثاق وزیر دادگستری با آرمانهای رهبر شهید در حرم رضوی ۱۸۰ شب حماسه آفرینی مشهدیها در خیابان حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید حضور مردم مشهد در شب صد و هفتاد و ششم؛ پیام ایستادگی و عشق به وطن برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد خراسان رضوی
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