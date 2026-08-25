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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

حماس: توصیف بادبادک‌های کودکان غزه به عنوان فعالیت مسلحانه وقاحت است

حماس: توصیف بادبادک‌های کودکان غزه به عنوان فعالیت مسلحانه وقاحت است

عضو دفتر سیاسی حماس، اظهارات درباره توقف پرواز بادبادک‌ها در غزه را اقدامی وقیحانه دانست و تأکید کرد که نباید فعالیت‌های بی‌گناهانه کودکان به‌عنوان فعالیت مسلحانه توصیف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در واکنش به اظهارات یک مسئول در «شورای صلح» درباره توقف فعالیت‌های مسلحانه در غزه از جمله به پرواز درآوردن بادبادک‌ها، این موضع را محکوم کرد.

نعیم با اشاره به اینکه بادبادک‌ها توسط کودکان غزه به پرواز درمی‌آیند، گفت: «آیا این میزان از وقاحت قابل تصور است که برای جلب رضایت نتانیاهو، فعالیت‌های بی‌گناهانه کودکان را فعالیت مسلحانه توصیف کنند؟»

وی افزود این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به گفته او، بنیامین نتانیاهو با وجود توافق، همچنان به کشتار و تخریب در غزه ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6927871

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      مرگ بر صهیون لعنت بر یهود

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