به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی سیترینوویچ»، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، در ارزیابی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام کرد که اقدامات اخیر واشنگتن تحول چشمگیری در سیاست فشار علیه تهران ایجاد نکرده است.

وی با اشاره به تهدید آمریکا برای مجازات کشورهایی که به تعامل اقتصادی با ایران ادامه می‌دهند، گفت مسئله اصلی نه اعلام تحریم‌های جدید، بلکه آمادگی واشنگتن برای اجرای واقعی این تهدیدها علیه کشورهایی است که همچنان به ایران کمک می‌کنند.

این پژوهشگر صهیونیست تصریح کرد: «هیچ چیز جدیدی وجود ندارد؛ در عمل واقعاً چیز جدیدی مطرح نشده است.»

سیترینوویچ افزود: کاهش ارزش ریال، افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده، اما این فشارها تا این لحظه برای وادار کردن نظام ایران به عقب‌نشینی کافی نبوده است.

وی افزود که هدف اصلی آمریکا در مرحله کنونی، افزایش فشار بر ایران و محدود کردن مسیرهای ارتباط اقتصادی تهران با جهان است؛ با این حال، تحقق چنین هدفی با یک مانع جدی روبه‌روست: ادامه همکاری اقتصادی برخی قدرت‌ها با ایران، به‌ویژه چین و ترکیه.

بر اساس این ارزیابی، اگر واشنگتن واقعاً بخواهد دسترسی ایران به منابع و بازارهای خارجی را محدود کند، ناگزیر باید با کشورهایی مقابله کند که می‌توانند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کنند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای آمریکا به همراه داشته باشد.

از نگاه محافل امنیتی رژیم صهیونیستی، تحریم‌های اقتصادی به‌تنهایی هنوز نتوانسته‌اند محاسبات راهبردی تهران را تغییر دهند و موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا تا حد زیادی به نحوه برخورد واشنگتن با شرکای اقتصادی ایران وابسته خواهد بود.