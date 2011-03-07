طرح محسنین کمیته امداد با مشارکت خیران اجرا می شود

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، با اعلام اینکه این طرح در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به نیازمندان و انسجام بخشیدن نوع کمک خیران به محرومان اجرا می شود، اظهار داشت: در اجرای این طرح کمیته امداد با دعوت از خیران، امور و خدماتی که به مددجویان و محرومان ارائه می شود را به نیکوکاران واگذار می کند تا از این طریق خیران خود با مشخص کردن نوع کمکها مددجویان نیازمند را حمایت کنند.



وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح چندین مجمع تشکیل می شوند، تصریح کرد: کمک به دانش آموزان، تأمین جهیزیه، اکرام ایتام، مسکن مددجویان، اشتغال و سایر خدمات از جمله سرفصلهایی است که خیرین مشارکت و همکاری خود را در هریک از این زمینه ها اعلام می کنند.

حسین پور افزود: پس از اعلام کمک و مشارکت خیرین در هریک از زمینه های مذکور، برای هر سر فصل یک مجمع خیرین تشکیل می شود که کمیته امداد در هر سرفصل از این مجامع کمک می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه برنامه های شکل گیری این طرح از ابتدای سال 89 آغاز شده گفت: دستورالعملهای این طرح از دو روز قبل همزمان با 14 اسفند مصادف با سالروز تأسیس کمیته امداد اجرایی شده است.



حسین پور اظهار داشت: در حال حاضر250 خیر در این طرح شرکت کرده اند که در 14 اسفند ماه با برگزاری همایش محسنین در محل تالار حافظ بجنورد اعضاء و افراد هر مجمع در راستای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به محرومان مشخص شدند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: درسالهای گذشته نیز حضور نیکوکاران در یاری رساندن به محرومان در زمینه های مختلف پر رنگ بوده است ولی اکنون با اجرای این طرح نوع کمکها به محرومان مشخص و برنامه ها منسجم تر خواهد شد.