حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی آیت الله مرعشی نجفی‌(ره) در نوزدهم اسفندماه سال جاری در قم گفت: این کنگره از ساعت ۹ الی ۱۶ بعد از ظهر در قم برگزار می‌شود که برنامه بعد از ظهر این آن برگزاری جشنواره ملی شهاب خواهد بود.

وی ادامه داد: در این جشنواره از نفرات برتری که کتاب‌های مهمی را وقف کرده و همچنین کسانیکه فهرست نسخ خطی کتابخانه‌ها را نوشته‌اند تجلیل خواهد شد.



رئیس کنگره آیت الله مرعشی نجفی بیان داشت: در این جشنواره از 8 نفر به عنوان نفرات برگزیده تجلیل و همچنین از ۱۶ نفر نیز تقدیر خواهد شد.



آثار آیت الله مرعشی نجفی رونمایی می شود



وی در ادامه با اشاره به رونمایی از آثار آیت الله مر عشی نجفی (ره) ابراز داشت: رونمایی از کتاب موسوعه الامامه در۲۰ جلد، العالمه المرعشی در ۳جلد که حاوی تقریرات و مقدمات آیت الله مرعشی نجفی (ره) است از برنامه‌های این کنگره است.



فرزند آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) با بیان اینکه در این روز کتابی که شامل نامه‌های شخصیت‌های علمی و مذهبی جهان به آیت الله مرعشی نجفی است در قالب هزار و ۱۰۰ صفحه رونمایی می‌شود ادامه داد: همچنین دراین کنگره از کتاب ارج نامه مرعشیان که حاوی نکات علمی و معنوی زندگی آیت الله مرعشی نجفی است نیز در این روز رونمایی خواهد شد.



یادآور می‌شود: کنگره بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی(ره)، پنج شنبه نوزدهم اسفندماه سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنرانی آیت الله جوادی آملی و آیت الله استادی و همچنین قرائت پیام آیت الله سبحانی در قم برگزار می‌شود.

