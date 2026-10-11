کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در ایلام

وای الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: بررسی‌های فنی از رفتار بار مصرفی در محدوده مجوز قضایی، منجر به کشف ۵ دستگاه رمز ارز در شهر ایلام شد و این دستگاه‌ها برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شدند.

وی افزود: سوداگران انرژی که سرمایه‌های این مملکت را قاچاق می‌کنند، بی‌شک به منافع جامعه لطمه جبران‌ناپذیری می‌زنند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

ناصری تصریح کرد: استخراج غیرمجاز رمز ارز، فشار مضاعفی بر شبکه برق استان وارد می‌کند و می‌تواند باعث قطعی برق و اختلال در خدمات‌رسانی به سایر مشترکان شود؛ بنابراین برخورد با این پدیده، در راستای صیانت از حقوق مردم و حفظ پایداری شبکه انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات درباره رمز ارز غیرمجاز را به شماره ۳۵۱۲۱ پیامک کنند تا برخورد لازم انجام شود و از این طریق، در حفاظت از منابع انرژی استان سهیم باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان تأکید کرد: برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به موقع اطلاع دهند تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.