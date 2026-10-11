  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در ایلام

کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در ایلام

ایلام - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام از کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در شهر ایلام خبر داد.

وای الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: بررسی‌های فنی از رفتار بار مصرفی در محدوده مجوز قضایی، منجر به کشف ۵ دستگاه رمز ارز در شهر ایلام شد و این دستگاه‌ها برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شدند.

وی افزود: سوداگران انرژی که سرمایه‌های این مملکت را قاچاق می‌کنند، بی‌شک به منافع جامعه لطمه جبران‌ناپذیری می‌زنند و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

ناصری تصریح کرد: استخراج غیرمجاز رمز ارز، فشار مضاعفی بر شبکه برق استان وارد می‌کند و می‌تواند باعث قطعی برق و اختلال در خدمات‌رسانی به سایر مشترکان شود؛ بنابراین برخورد با این پدیده، در راستای صیانت از حقوق مردم و حفظ پایداری شبکه انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات درباره رمز ارز غیرمجاز را به شماره ۳۵۱۲۱ پیامک کنند تا برخورد لازم انجام شود و از این طریق، در حفاظت از منابع انرژی استان سهیم باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان تأکید کرد: برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمز ارز به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به موقع اطلاع دهند تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.

کد مطلب 6974780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها