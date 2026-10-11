سالانه حدود ۲۵ برنامه واکسیناسیون دام و طیور در ایلام انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب پیرانی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی اظهار کرد: در طول سال حدود ۲۵ برنامه واکسیناسیون دام و طیور، مراقبت بیماری‌های دام، طیور و آبزیان، نمونه‌برداری، پایش، تست سل و مشمشه اجرا می‌شود که در سال گذشته حدود ۴ هزار مورد پایش و مراقبت بیماری‌های دام محقق شد. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون رایگان در قالب ۲۲ عملیات مبارزه‌ای و مایه‌کوبی در استان به اجرا درآمده است.

پیرانی با اشاره به نقش راهبردی امور آزمایشگاهی اظهار داشت: در ستاد اداره‌کل یک آزمایشگاه مرکزی و رفرانس فعال است که تقریباً تمام امور تشخیصی بیماری‌های دامی در آن صورت می‌گیرد. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۷ هزار آزمایش تخصصی در حوزه دام، طیور، فرآورده‌های دامی و خوراک دام در این مرکز و سایر آزمایشگاه‌های استان انجام شد که نقش محوری در صیانت از سرمایه دامی و ارتقای امنیت غذایی دارد.

مدیرکل دامپزشکی ایلام با اشاره به بازرسی‌های مستمر بهداشتی گفت: در سال گذشته بیش از ۶۳ هزار مورد بازرسی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی استان انجام شد که در نتیجه آن، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم انواع فرآورده‌های غیرقابل‌مصرف ضبط و از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

وی افزود: در حوزه طیور، سال گذشته حدود ۹۴ میلیون نوبت‌سر طیور صنعتی با نظارت این اداره‌کل و توسط بخش خصوصی واکسینه شدند؛ همچنین کل طیور بومی استان (حدود ۵۰۰ هزار قطعه) دو بار در سال علیه بیماری نیوکاسل واکسینه می‌شوند. علاوه بر این، حدود ۲ هزار مورد پایش میدانی از واحدهای صنعتی، روستایی و زیستگاه‌های پرندگان انجام گرفته است.