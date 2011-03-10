برنامه جامع فرهنگی و هنری زنجان به وزارت فرهنگ ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستین مسـابقه عکس "آیین" ویـژه گوشی هــای تلفن همــراه در فرهنگسرای امام خمینی زنجان افزود: برنامه جامع معمولا ً در اوایل سالجاری مربوط به برنامه مثلا ً دو ماه نخست سال 90 توسط تمامی استان ها ارائه می شود اما استان زنجان توانست به عنوان اولین استان کشور این برنامه را در اسفند ماه امسال به وزارت فرهنگ ارائه دهد.

اسماعیل پور خاطرنشان کرد: سالانه 25 میلیارد تومان، جهت انجام کارهای فرهنگی در اختیار استاندار زنجان قرار گرفته است که این بودجه در اختیار اقدامات فرهنگی نو، بدیع و تأثیرگذار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در سال جاری گفت: استان زنجان تنها استان کشور بود که همایش جنگ نرم در آن برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ابراز امیدواری کرد که سال آینده پربارتر از امسال باشد و ما به دنبال کارهایی خواهیم رفت که تاکنون انجام نگرفته است.

می توان شادی بدون گناه را تجربه کرد

اسماعیل پور با تأکید بر اینکه اسلام دین شادی و نشاط است و می توان شادی بدون گناه را تجربه کرد، افزود: می توان عروسی و مراسم شادی داشت و گناه در آن نباشد چراکه اسلام دین شادی و نشاط است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ما فکر می کنیم کف زدن در جمعی بر خلاف آموزه های دینی و یا موسیقی حرام است اما اگر این امر در گذشته انقلاب اسلامی به هر دلیلی روح حاکم بر فضای جامعه بوده، به دلیل شرایط خاص بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: در گذشته وقتی جوان های رشید کشور در میدان جنگ شهید می شدند امکان فضای شاد وجود نداشت و لی این به معنای اینکه اسلام دین غمو و اندوه است، نیست.

اسماعیل پور با اشاره به انواع موسیقی گفت: مقام معظم رهبری 26 سال قبل فضای بسته و منجمد را شکستند و فرمودند که موسیقی بر دو قسم حلال و حرام است و اینگونه نیست که همه انواع موسیقی ها حرام و یا همه حرام باشد.

وی اظهار داشت: همه ما می توانیم متناسب با ظرفیت وجودی خودمان زیبایی های خلقت را به تصویر بکشیم و در واقع ما با ارائه آثاری از عظمت خلقت، خودمان را معرفی می کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه آثار هر فرد معرف خود او و نه عظمت خلقت است، اظهار داشت: ما نمی توانیم همه زیبایی ها و عظمت خلقت را به تصویر بکشیم و هر کس متناسب با سطح معرفتی خود به ارائه آثار می پردازد.

اسماعیل پور، مسابقه عکس آیین را جاودان کردن تصاویر زیبا دانست و افزود: این عکس ها می خواهند تصاویر زیبا را جاودان کنند و ما باید با هر روشی که می شود ارادت خود را به سالار شهیدان ثابت کنیم.

نخستین مسـابقه عکس "آیین" ویـژه گوشی هــای تلفن همــراه به منظور استفــاده از توانمندی های رسـانه ای مردمی و تعمیق بـاورهـای آیینی و ثبت لحظـات معنـــوی سـوگـــواران حسینی در ایــام محــــرم، محرم و صفر امسال با اعلام فراخوان برگزار شد.