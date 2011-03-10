به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان هرمزگان در خصوص سند توسعه آموزش و پرورش هرمزگان، بیان داشت: با اجرای این سند زیرساختهای آموزش و پرورش در هرمزگان متحول می شود و آموزش و پرورش هرمزگان پیشرفتهای زیادی خواهد کرد.

وی با اشاره به رتبه بیست و هشتم استان هرمزگان در تعداد قبولی دانش آموزان در کنکور، اظهار داشت: باید برای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش در هرمزگان خیلی بیش از اینها کار کنیم تا رتبه استان هرمزگان در قبولی دانش آموزان در کنکور بهتر شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: آموزش و پرورش هرمزگان باید با به کارگیری نیروی انسانی و معلمان خوب، کیفیت آموزش دانش آموزان هرمزگانی را ارتقا دهد.

هاشمی تختی در خصوص وضعیت ورزش هرمزگان گفت: باید تمامی دستگاههای اجرایی مطابق قانون بودجه سال 89 یک درصد از بودجه خود را برای بهتر شدن وضع ورزش در هرمزگان اختصاص دهند.

وی افزود: تربیت بدنی و ورزش هرمزگان با مشکلات فراوانی مواجه است و ما باید با کمکهای مالی و معنوی ورزش هرمزگان را تقویت کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به عقب بودن ورزش هرمزگان نسبت به برخی از استانها، عنوان کرد: باید همه دستگاههای اجرایی به قانون عمل کرده و یک درصد از بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند.

در این جلسه سند توسعه آموزش و پرورش هرمزگان و طرح ساماندهی توسعه اقتصادی - اجتماعی فضاهای روستایی شهرستان رودان تصویب شد.