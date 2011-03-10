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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با دهم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان
* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* بنفیکای پرتغال - پاریس سن ژرمن فرانسه
* دینامو کی‌یف اوکراین - منچسترسیتی انگلستان
* توئنته هلند - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
* زسکا مسکوی روسیه - پورتوی پرتغال
* آیندهوون هلند - گلاسکورنجرز اسکاتلند
* بایرلورکوزن آلمان - ویارئال اسپانیا
* آژاکس آمستردام هلند - اسپارتاک مسکو روسیه
* براگای پرتغال - لیورپول انگلستان

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه الف:
* پیام مشهد - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
گروه ب:
* ایرانجوان بوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* گسترش فولاد تبریز - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد تبریز

کد مطلب 1271195

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