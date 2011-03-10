تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با دهم مارس سال 2011 میلادی.
- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان
* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* بنفیکای پرتغال - پاریس سن ژرمن فرانسه
* دینامو کییف اوکراین - منچسترسیتی انگلستان
* توئنته هلند - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
* زسکا مسکوی روسیه - پورتوی پرتغال
* آیندهوون هلند - گلاسکورنجرز اسکاتلند
* بایرلورکوزن آلمان - ویارئال اسپانیا
* آژاکس آمستردام هلند - اسپارتاک مسکو روسیه
* براگای پرتغال - لیورپول انگلستان
- هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه الف:
* پیام مشهد - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
گروه ب:
* ایرانجوان بوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* گسترش فولاد تبریز - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد تبریز
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