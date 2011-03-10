تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با دهم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان

* سایپای البرز - استقلال تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* بنفیکای پرتغال - پاریس سن ژرمن فرانسه

* دینامو کی‌یف اوکراین - منچسترسیتی انگلستان

* توئنته هلند - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

* زسکا مسکوی روسیه - پورتوی پرتغال

* آیندهوون هلند - گلاسکورنجرز اسکاتلند

* بایرلورکوزن آلمان - ویارئال اسپانیا

* آژاکس آمستردام هلند - اسپارتاک مسکو روسیه

* براگای پرتغال - لیورپول انگلستان

- هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه الف:

* پیام مشهد - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

گروه ب:

* ایرانجوان بوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* گسترش فولاد تبریز - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد تبریز