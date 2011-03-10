شهرداریهای میزبان کاروان راهیان نور در خوزستان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نشست چهار جانبه ارزیابی وضعیت خدمت رسانی شهرداریهای میزبان زائران کاروانهای راهیان نور در استان خوزستان شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولانی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ستاد مرکزی راهیان نور، استانداری و 11شهرداری خوزستان تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور تابش فر قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این سازمان تشکیل شد، آخرین وضعیت ارائه خدمات از سوی 11 شهرداری استان خوزستان شامل شهرداریهای آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، شوش، سوسنگرد، بستان، هویزه، اروندکنار، شادگان و رفیع بررسی شد.

بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد، مبلغ 200 میلیون ریال به صورت میانگین ویژه راهیان نور به 11 شهرداری یادشده اختصاص یابد که در مجموع مبلغ دو میلیارد و 200میلیون ریال را شامل می شود و شهرداریها موظفند درخصوص اخذ مجوز لازم از شورای شهر برای هزینه کرد اعتبار تخصیص زیرنظر ستاد مرکزی راهیان نور در راستای اهداف این ستاد اقدام کنند.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به هر یک از این 11 شهرداری یک دستگاه مینی بوس یارانه ای تحویل می دهد و شهرداری ها مکلفند در ایام اعزام کاروان های راهیان نور این وسیله نقلیه را در اختیار یادمان ها قرار دهند.

واگذاری یک دستگاه ماشین حمل زباله از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به هر یک از 11 شهرداری ذکر شده برای تنظیف یادمانها با ستاد مرکزی راهیان نور از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد شهرداریهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی و تاکسیرانی در خصوص جذب کمکهای فرهنگی و پشتیبانی برای ساماندهی خودروهای شخصی مرتبط با راهیان نور همکاری کنند.