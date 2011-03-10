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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

حاجی بابایی:

600 هزار دانش آموز به جمع راهیان نور می پیوندند

600 هزار دانش آموز به جمع راهیان نور می پیوندند

اهواز - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال با هماهنگی خوبی که این وزارت با مجموعه سپاه وبسیج داشت حدود 600 هزار دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ وزیر آموزش و پرورش شامگاه چهارشنبه در اردوگاه شهید مسعودیان اظهار داشت: اردوهای راهیان نور در بصیرت بخشی و اطلاع رسانی به دانش آموزان بسیار موثر است.
 
حاجی بابایی هدف از سفر به خوزستان را بازدید از اردوهای دانش آموزان راهیان نور و حضوردر یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموزان شهید در شهرستان رامهرمز اعلام کرد و افزود: از اینکه یک بار دیگر پای خود را به این سرزمین می گذارم سرزمینی که قدم به قدم آن لاله هایی است که به خاطر این مردم و و آموزه های دین و آینده کشور اسلامی خود ایستادند و به شهادت رسیدند و ملت را نیز در امنیت قرار دادند.

وی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز بیان کرد: عید را به ملت ایران تبریک عرض می کنم و از آنها دعوت می کنم اگر می خواهند سال خوبی داشته باشند و یک قدم به جلو بروند سری به خوزستان و تمام جبهه هایی که جوانان در آنجا پر افتخار درخشیدند حضور پیدا کردند و عطر دل انگیز زندگی را کاملا استشمام کنند.

وی یاد آور شد: با برنامه ریزی خوب صورت گرفته با بسیج و سپاه در سال 88 دانش آموزان راهیان نور 300 هزار نفر افزایش داشته که برای امسال حدود 600 هزار نفر تدارک سفر دیده شده و تمام دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان که باید برنامه آموزش دفاعی را در مدارس می دیدند در این جبهه ها ی نور حضور پیدا می کنند و در این مکانها برنامه آموزش دفاعی را می بینند.

حاجی بابایی خاطرنشان ساخت: این اردوها یک دوره فرهنگی دانش آموزی است که هم تشکلهای دانش آموزی را شکل می دهد و هم آنها را با محیط بیرون از خانواده که کاملا امن است آشنا می کند. برنامه های فرهنگی از جمله شامل نماز و گزارشهایی از دوران دفاع مقدس ایران است که به آنها ارائه می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این دوره ها در بصیرت بخشی و اطلاع رسانی به دانش آموزان بسیار موثر است و کار بسیار زیبای فرهنگی است. 
کد مطلب 1271261

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