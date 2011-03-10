600 هزار دانش آموز به جمع راهیان نور می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ وزیر آموزش و پرورش شامگاه چهارشنبه در اردوگاه شهید مسعودیان اظهار داشت: اردوهای راهیان نور در بصیرت بخشی و اطلاع رسانی به دانش آموزان بسیار موثر است.



حاجی بابایی هدف از سفر به خوزستان را بازدید از اردوهای دانش آموزان راهیان نور و حضوردر یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموزان شهید در شهرستان رامهرمز اعلام کرد و افزود: از اینکه یک بار دیگر پای خود را به این سرزمین می گذارم سرزمینی که قدم به قدم آن لاله هایی است که به خاطر این مردم و و آموزه های دین و آینده کشور اسلامی خود ایستادند و به شهادت رسیدند و ملت را نیز در امنیت قرار دادند.

وی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز بیان کرد: عید را به ملت ایران تبریک عرض می کنم و از آنها دعوت می کنم اگر می خواهند سال خوبی داشته باشند و یک قدم به جلو بروند سری به خوزستان و تمام جبهه هایی که جوانان در آنجا پر افتخار درخشیدند حضور پیدا کردند و عطر دل انگیز زندگی را کاملا استشمام کنند.



وی یاد آور شد: با برنامه ریزی خوب صورت گرفته با بسیج و سپاه در سال 88 دانش آموزان راهیان نور 300 هزار نفر افزایش داشته که برای امسال حدود 600 هزار نفر تدارک سفر دیده شده و تمام دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان که باید برنامه آموزش دفاعی را در مدارس می دیدند در این جبهه ها ی نور حضور پیدا می کنند و در این مکانها برنامه آموزش دفاعی را می بینند.



حاجی بابایی خاطرنشان ساخت: این اردوها یک دوره فرهنگی دانش آموزی است که هم تشکلهای دانش آموزی را شکل می دهد و هم آنها را با محیط بیرون از خانواده که کاملا امن است آشنا می کند. برنامه های فرهنگی از جمله شامل نماز و گزارشهایی از دوران دفاع مقدس ایران است که به آنها ارائه می شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: این دوره ها در بصیرت بخشی و اطلاع رسانی به دانش آموزان بسیار موثر است و کار بسیار زیبای فرهنگی است.