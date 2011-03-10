سه نماینده ایران به جمع 16 شمشیرباز برتر اسلحه "سابر" صعود کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، فرزاد ارسباران، ساسان کلانتری، حسام همدانی و محمد رهبری شمشیربازان جوان کشورمان در اسلحه سابر بودند که همگی آنها به جز کلانتری توانستند به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا صعود کنند.

به غیر از ساسان کلانتری که در مرحله مقدماتی با پنج شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت، فرزاد ارسباران، حسام همدانی و محمد رهبری توانستند از جدول مقدماتی با اقتدار عبور کنند.

در این بین ارسباران و همدانی تمامی رقبای خود در مرحله مقدماتی را شکست دادند و در گروه‌شان اول شدند اما محمد رهبری با 4 پیروزی و یک باخت به عنوان شمشیرباز دوم گروه خود به جمع شمشیربازان برتر آسیا در رده سنی جوانان راه یافت.

در مجموع رده بندی مقدماتی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا در اسلحه سابر ارسباران اول شد، همدانی عنوان چهارم را به خود اختصاص داد و محمد رهبری به عنوان سیزدهمی بسنده کرد. با این شرایط هر سه نماینده کشورمان بدون برگزاری مسابقه به جمع 32 شمشیرباز برتر اسلحه سابر راه پیدا کردند.

برای راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان آسیا در اسلحه سابر حسام همدانی موفق به شکست نماینده قزاقستان شد، محمد رهبری از سد حریفی از مالزی گذشت و فرزاد ارسباران نیز شمشیربازی از هند را شکست داد و فرصت حضور در جمع 16 شمشیرباز برتر آسیا را کسب کرد.