آزاد راه پیامبر اعظم (ص) آماده تردد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضابیگی افزود: طبق توافقی که در دیدار با معاون وزیر راه حاصل شد مقرر شده قطعه آخر آزاد راه پیامبر اعظم (ره) حد فاصل منطقه بستان آباد تا تبریز با اقدامات اولیه جهت نصب تجهیزات ایمنی و روشنایی از روز 20 اسفند و برای تعطیلات نوروزی آماده عبور و مرور شود.

وی همچنین از قول مساعد وزارت راه برای تسریع درعملیات اجرایی کنارگذر غربی تبریز خبر داد و گفت: ترکیب جدید وزارت راه مصمم است که پروژه‌های در حال اجرای آذربایجان شرقی هر چه زودتر به بهره‌ برداری برسد.

بیگی با اعلام این که جاده جلفا – ایواوغلی به زودی آماده بهره‌ برداری خواهد شد گفت: افتتاح مسیر میانه – میاندوآب نیز به خاطر برخی مسائل جزئی با تاخیر مواجه شده است که امیدواریم به زودی شاهد حل این مسائل باشیم.

استاندار همچنین از اختصاص 159 میلیارد تومان اعتبار برای راه‌آهن تبریز – میانه در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: زمان افتتاح این طرح سال 92 پیش‌بینی شده که البته امیدواریم زودتر از این زمان نیز شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با اتمام طرح‌های در دست اجرای راه و ترابری، مردم برای تردد در مسیرهای استان با مشکل مواجه نباشند.