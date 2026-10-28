مراسم استقبال از شهید گمنام در سیراف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین افروز عصر چهارشنبه در مراسم استقبال از شهید گمنام با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور، امنیت، آزادی و اقتدار ایران اسلامی را از برکات عنایت الهی و فداکاری و خون پاک شهیدان دانست.

امام جمعه اهل‌سنت بخش سیراف بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام عاشوری، امام جمعه بخش سیراف، به همراه بخشدار، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان کنگان، فرمانده پایگاه خاتم‌الانبیا، معاون شهردار، اعضای شورای شهر، مدیر آموزشگاه شهید عبدالله‌زاده، جمعی از معلمان و دانش‌آموزان و دیگر اقشار مردم حضور داشتند.

استقبال پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، از پیکر مطهر این شهید گمنام، جلوه‌ای از ارادت مردم سیراف به مقام شهدا بود. حضور علمای شیعه و اهل‌سنت در کنار مردم و مسئولان نیز جلوه‌ای از وحدت، همدلی و همبستگی در پاسداشت ارزش‌های اسلامی و ملی را به نمایش گذاشت.