پذیرش دانشجوی دکترای پزشک عمومی در دانشگاه آزاد ساری قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در مورد پذیرش دانشجو در رشته دکترای عمومی پزشکی در واحد ساری در تاریخ 10 اسفند ماه از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است.

بازرسان و ناظران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دو مرحله از امکانات و تجهیزات دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ساری بازدید کرده و از نزدیک در جریان اقدامات و تجهیزات این واحد دانشگاهی قرار گرفتند.

به منظور رعایت استانداردهای آموزشی و رعایت ضوابط و شرایط اجرای دوره آموزشی از سوی دانشکده علوم پزشکی واحد ساری، مرکز توسعه آموزش پزشکی با حضور جمعی از اساتید برجسته و هیئت علمی دانشگاه برای نظارت بر روند اجرای دوره و توانمند سازی اعضای هیات علمی تشکیل شده است.

از تیرماه ۸۹ که شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور موافقت اصولی راه اندازی رشته پزشکی عمومی در مقطع دکترای عمومی را برای دانشگاه آزاد اسلامی ساری صادر کرده در کمتر از شش ماه، اقدامات گسترده ای در این مجتمع دانشگاهی صورت گرفت.

آزمایشگاههای پزشکی اعم از بافت و آسیب شناسی، سالن مولاژ، سالن تشریح، میکروب شناسی، انگل و قارچ، ویروس شناسی، فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیو شیمی و فیزیک پزشکی با تجهیزات کامل و پیشرفته راه اندازی شد.

دانشگاه آزاد اسلامی ساری برای سال تحصیلی جدید در آزمون پزشکی در سه رشته دکترای عمومی پزشکی، پرستاری و مامایی دانشجو خواهد پذیرفت.