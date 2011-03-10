دستاوردهای کانونهای فرهنگی مساجد قم به نمایش گذاشته شد

معاون واحد خواهران دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری استان قم در حاشیه برگزاری این نمایشگاه که در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تصمیم بر آن شد تا نمایشگاهی از دستاوردهای اعضای کانونهای مساجد استان به نمایش گذاشته شود.
معصومه طباطبایی در خصوص تعداد غرفههای این نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کانونها اعلام آمادگی کرده بودند اما فضای نمایشگاه امکان حضور تمام کانونهای استان را به ما نمیداد و بنابراین مقرر شد تا تعداد 16 غرفه دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.
وی اضافه کرد: از این تعداد 14 غرفه مربوط به کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهر قم است که آثار خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتهاند و 2 غرفه بزرگ نیز در این نمایشگاه به چشم میخورد که یکی مربوط به بخشهای استان و شامل شهرهای کهک، جعفریه، قنوات و... و دیگری دستاوردهای دیگر کانونهای استان است که از میان فعالیتهای شاخص خود یکی از آثارشان را در این عرفه به نمایش گذاشتهاند.
طباطبایی در خصوص هدف از برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه به نمایش گذاردن فعالیتهای اعضای خواهر و برادر کانونهای مساجد استان بوده است که این فعالیتهای شامل فعالیتهای هنری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی هستند و در پایان نیز به برترین اثر و غرفه هدایایی تقدیم میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دستاوردهای کانونهای مساجد استان در حاشیه برگزاری همایش سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت.
معاون واحد خواهران دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری استان قم در حاشیه برگزاری این نمایشگاه که در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تصمیم بر آن شد تا نمایشگاهی از دستاوردهای اعضای کانونهای مساجد استان به نمایش گذاشته شود.
نظر شما