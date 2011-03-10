به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست هفته بیست و ششم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 15:30 دقیقه امروز پنجشنبه با دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و ذوب اهن اصفهان در ورزشگاه اکباتان تهران آغاز شد که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 دست یافتند.

در این دیدار که به قضاوت خداداد افشاریان و در حضور حدود 500 تماشاگر رگزار شد محمد قاضی در دقیقه 2 تنها گل تیم ذوب آهن در نیمه اول را وارد دروازه شاگردان مهدی تارتار کرد تا نیمه اول به سود سبزپوشان اصفهانی به پایان برسد. در نیمه دوم این راه آهن بود که برای جبران گل خورده تلاش کرد و موفق شد در دقایق 67 و 82 توسط ایمان رزاقی را و میثم آقایی به دو گل دست پیدا کند.

در حالی که شاگردان مهدی تارتار امیدوار بودند تا در روزهای بحرانی و بی پولی به سه امتیاز با ارزش دست پیدا کنند، ذوب آهن در دقیقه 90 با ضربه سر سیمحمدحسینی گل تساوی را وارد دروازه تیم میزبان کرد تا دو تیم امتیازات را تقسیم کنند. این تساوی برای ذوب اهن که صدرنشین لیگ است هدیه دو امتیازی شاگردان ابراهیم زاده به بالانشینان جدول خصوصا سپاهان و استقلال بود.

در دومین دیدار از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 17:30 دقیقه امروز تیم های فوتبال استقلال تهران و سایپا البرز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت. برنامه سایر دیدارهای هفته بیست و ششم به شرح زیر است:

جمعه - 20/12/89

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: رسول فروغی و علیرضا کناری، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: بهرام مهرپیما

* صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی

ناظر: نادر جعفری

* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: سیامک بخشی

شنبه - 21/12/89

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حمیدرضا نظری، داورچهارم: رضا اکرمی

ناظر: فرج‌اله یثربی

نتیجه دیدار رفت: مس کرمان یک - تراکتورسازی تبریز یک

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: جواد تقی‌پور

نتیجه دیدار رفت: پاس همدان یک - صبای قم صفر

یکشنبه - 22/12/89

* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: فریدون اصفهانیان

نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان 6 - پیکان قزوین صفر

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی

ناظر: محمد ریاحی

نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی 3 - شاهین بوشهر 2