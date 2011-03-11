کاربران گوگل می توانند سایتهایی را که دوست ندارند فیلتر کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل اعلام کرده است که ماموریت جدیدی را برای سازماندهی اطلاعات جهانی برای دسترسی سریعتر به منابع مفید آغاز کرده است.

پیش از این گوگل اعلام کرده بود سایتهایی که کیفیت اطلاعات آنها پایین باشد را از لیست نتایج جستجو حذف می کند که این اقدام با انتقاد شدید مالکان این سایتها مواجه شد. اکنون کاربران گوگل می توانند سایتهایی را که دوست ندارند به صورت شخصی شده فیلتر کنند.

در این راستا دو مهندس سرویس جستجوی گوگل توضیح دادند: "شما احتمالا این تجربه را داشته اید که بر روی یک نتیجه جستجو کلیک کنید اما متوجه شوید که محتویات سایت با اطلاعات مورد نظر شما متفاوت است و بنابراین بارها مجبور شده اید که دوباره به صفحه گوگل بازگردید و نتایج دیگری را امتحان کنید. اما در برخی موارد ممکن است شما به طور کلی از آن سایت به دلیل کیفیت پایین یا غیراخلاقی بودن خوشتان نیاید. به همین دلیل از این پس در قسمت نتایج جستجو، گوگل به شما گزینه ویژه ای را ارائه می کند که با کلیک بر روی آن می توانید دامنه مورد نظر خود را فیلتر کنید. به این ترتیب این سایتها در نتایج آینده جستجوهای شما وارد نخواهند شد."

براساس گزارش کامپیوتر وویک، در حال حاضر گزینه "فیلترینگ شخصی" بر روی گوگل انگلیسی و برپایه مرورگرهای "کروم 9"، اینترنت اکسپلورر 8 و فایرفاکس 3.5 در دسترس است.