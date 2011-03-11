مجوز راه اندازی دوره دستیاری بیماریهای داخلی در لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، با ابلاغ دکتر مرضیه وحید دستجردی و به استناد رای صادره در دویست و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر صدور مجوز راه اندازی دوره دستیاری رشته تخصصی "بیماری های داخلی" در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، اولین گام توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در آستانه حلول سال نو برداشته شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه در سخنان اظهار داشت: راه اندازی دوره دستیاری رشته های تخصصی پزشکی در پنج رشته داخلی، اطفال، جراحی زنان و زایمان و بیهوشی از مصوبات کارگروه تخصصی توسعه و عمران استان لرستان بوده است.

اردشیر شیخ آزادی با اشاره به پیگیریهای مسئولان و نمایندگان استان برای تحقق این مصوبه، یادآور شد: به همت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و با مساعدت مجمع نمایندگان استان راه اندازی این رشته ها به عنوان یک مطالبه عمومی در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به لرستان نیز مورد تاکید قرار گرفت.

وی با اشاره به راه اندازی اولین رشته تخصصی دستیاری در لرستان، ابراز امیدواری کرد که با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار در توسعه مناطق محروم در آینده ای نزدیک شاهد ایجاد سایر رشته های تخصصی در استان باشیم.