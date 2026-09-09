به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر اصفهانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح «ارمغان مهر» در شعب جمعیت هلال‌احمر استان تهران اظهار کرد: خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار از وظایف اصلی جمعیت هلال‌احمر است و این اقدامات با مشارکت خیرین دنبال می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران افزود: این طرح از شهریورماه آغاز شده و همزمان با بازگشایی مدارس، نوشت‌افزار، کیف و سایر ملزومات تحصیلی مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌برخوردار تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر حفظ کرامت دانش‌آموزان در اجرای طرح «ارمغان مهر» گفت: برای خانواده‌های کم‌برخوردار بن تهیه لوازم تحصیلی در نظر گرفته شده تا دانش‌آموزان بتوانند با مراجعه به غرفه‌های پیش‌بینی‌شده، اقلام مورد نیاز خود را با سلیقه شخصی انتخاب کنند.

اصفهانی ادامه داد: این شیوه ضمن حفظ شأن دانش‌آموزان، زمینه می‌دهد کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار با امکانات مناسب‌تری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه طرح «ارمغان مهر» در شعب مختلف هلال‌احمر استان تهران اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: نحوه اجرای طرح در هر منطقه متناسب با پراکندگی جمعیت و میزان نیاز تعیین شده و شعب هلال‌احمر استان در این زمینه فعال هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران با قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای برنامه‌های حمایتی تصریح کرد: بخش مهمی از منابع این طرح‌ها از طریق سازمان داوطلبان و کمک‌های خیرین تأمین می‌شود و تداوم این همراهی می‌تواند دامنه حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار را افزایش دهد.

اصفهانی تأکید کرد: هدف هلال‌احمر این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، سال تحصیلی جدید را بدون لوازم تحصیلی مناسب آغاز نکند.