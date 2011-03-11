حمایت مجلس از طراحی الگوی ایرانی-اسلامی کیفیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسن ابوترابی فرد در نخستین جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور با اعلام این مطلب گفت: هنر پیشگامان کیفیت این است که از زمان بهترین و بیشترین بهره را ببرند و در این مسیر علاوه بر رونق کسب و کار خود جنبه های معنوی کرامت انسانی را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه موضوع کیفیت در دین اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: رسیدن به کمال در عمل یعنی همان توجه به کیفیت است و از این طریق می توان مسیر رشد و تعالی را به بهترین شکل ممکن طی کرد.

در ادامه، سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هنوز در مقوله کیفیت با دنیا فاصله داریم، اظهار داشت: کیفیت چیزی نیست که با تعریف و تمجید حاصل شود و مقوله کیفیت در دنیا با شتاب پیگیری و اجرا می شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند صنعت پیش قراول توسعه اقتصادی کشور است، بیان کرد: به همین منظور در ابتدای سالجاری قانون ارتقای کیفیت خودرو و تولیدات صنعتی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساندیم چراکه کیفیت لازمه تولید و بقای آن است.

نظام الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز در این جشنواره اعلام کرد: باید با تکیه بر شرایط بومی و فرهنگی کشور الگوی ایرانی - اسلامی جایزه ملی کیفیت را طراحی کرده و بر اساس آن زیرساخت های لازم برای رشد و ارتقای سطح زندگی مردم را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون برای طراحی این الگوها کمتراز آموزه های دینی بهره گرفته شده است، گفت: مقوله استاندارد و کیفیت امروزه به اجزاء مختلف زندگی مردم راه یافته و ما نیز ماموریت اصلی خود را تحت عنوان استاندارد مطالبه ملی و حقوق شهروندی تعریف کرده ایم.

برزگری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین استانداردها افزود: در ابتدای انقلاب2220 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد در کشور وجود داشت که این تعداد در حال حاضر به بیش از 17 هزار مورد رسیده و همچنان روند رو به رشد خود را دنبال می کند.

وی اظهار کرد: توجه به کیفیت و رعایت استانداردها باید تا اندازه ای با جدیت دنبال شود که نیازی به واردات کالاها نداشته باشیم ودر عین حال بتوانیم تولیدات خود را به نقاط مختلف جهان صادر نموده و از این طریق به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم.

برزگری با بیان اینکه ایران در زمینه تدوین استانداردها توانسته است به جایگاه قابل قبولی در عرصه جهانی دست پیدا کند افزود: با وجود تمام این دستاوردها باید توجه داشت که موضوع کیفیت تمام نشدنی است و با الگوسازی چهره های موفق در این حوزه می توان به سطوح بالاتری دست پیدا کرد.

بهروز ریاحی دبیر این جشنواره نیز با بیان اینکه معرفی این چهره ها با هدف الگوسازی برای نسل جوان صورت گرفته است، اعلام کرد: تعیین معیارهای کاربردی مبتنی بر تلفیق دستاوردهای علمی و تجربی نامزدها و برقراری روش‌ها و مکانیزم‌های ارزیابی 360 درجه در سطوح و مراحل چندگانه ازمهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی ارزیابی تلاشگران در انتخاب کیفیت را از طریق تعیین میزان اثرگذاری آنان درهفت محور مرتبط با امر کیفیت دانست و اظهار داشت: دراین مدل میزان اثرگذاری تلاشگران از طریق جمع آوری اطلاعات و بررسی کارشناسی توسط هیات داوری و همین طور از طریق نظرسنجی از اعضای جامعه کیفیت در محورهای هفت گانه (میزان تاثیر علمی کاربردی، رشد توسعه، میزان اثرگذاری بر سازمان ها، موازین حرفه‌ای، جامعه حرفه‌ای، جامعه و میزان تاثیر بین المللی شکل) اندازه گیری می‌شود.

ریاحی تلاش در ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی و فرهنگ سازی کیفیت، خلاقیت و نوآوری و عرضه شیوه‌ها و روش‌های جدید و توسعه دانش کیفیت، همکاری در آموزش و ارتقای سطح مهارت‌های جامعه حرفه‌ای کیفیت، مشارکت سازمانی در زمینه‌هایی از صنایع و خدمات در راستای کاربرد کیفیت، حمایت از موازین حرفه‌ای و نیازهای منابع انسانی در بخش‌هایی از جامعه کیفیت، فعالیت‌های علمی در راستای توسعه کاربردی اصول و مبانی یا فنون کیفیت و مشارکت در فعالیت‌های بین المللی مرتبط با کیفیت را از جمله معیارهای ارزیابی در این جشنواره اعلام کرد.

دبیر نخستین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور، گروه‌های انتخاب برترین‌های کیفیت و تعالی سازمانی را در شش سطح و شامل مدیر ارشد برتر، مدیر تعالی و نماینده مدیریت برتر، مشاور و راهبر برتر، ممیز و ارزیاب برتر، مدرس و مربی برتر، و کارشناس و متخصص برتر برشمرد.

نخستین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور 19 اسفندماه جاری با معرفی برگزیدگان نهایی برگزار و به آنان نشان عالی کیفیت، تندیس و لوح تقدیر اعطا شد.