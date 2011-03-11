منامه در حالت فوق العاده فرو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالیکه امروز جمعه از سوی معترضین به حکومت بحرین برای برگزاری تظاهرات تعیین شده بود، حضور نیروهای امنیتی در خیابانهای منامه نیز افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، معترضین درخواست برگزاری تظاهرات در خیابانهایی که در آنها ساختمان ها و ادارات دولتی قرار دارند را کرده بودند اما دولت بحرین با این درخواست مخالفت کرده است.

بحرین نیز همراه با دیگر کشورهای عربی همچون مصر و عربستان و لیبی مدتی است که شاهد برپائی تظاهرات از سوی مخالفیان دولت است. معترضین خواهان پایان حکومت آل خلیفه در این کشور و برقراری دموکراسی در آن هستند.