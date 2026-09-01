فرماندار دشتی: اتحاد و همدلی مردم و مسئولان دشمنان را ناکام می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست با جمعی از اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، از همراهی و فعالیت شوراها، شهرداران و دهیاران در شرایط جنگی اخیر قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: همراهی جمعی همه ارکان کشور و شهرستان باعث شد از شرایط و مرحله ای سخت عبور کنیم و در این میان شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران با حضور و همراهی خود کمک خوبی در این زمینه بودند.

فرماندار دشتی افزود: در ۱۵ ماه اخیر با وجود همه سختی ها و مشکلات اقدامات بزرگی در شهرستان انجام شده و مردم نیز با همراهی خود انصافاً پای کار نظام بودند و هر اقدامی که صورت گرفته است قطعا با همراهی و مشارکت همه مردم و بخش‌های مختلف محقق شده است.

مقاتلی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه و تجزیه کشور گفت: اتحاد و همدلی مردم نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و امروز دولت، ملت و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر برای حفظ و آبادانی کشور تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دشتی گفت: این شهرستان در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی خورشیدی قرار گرفته و در این مدت حدود ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته و سه نیروگاه خورشیدی بزرگ‌مقیاس استان نیز در شهرستان در حال اجرا است.

فرماندار دشتی ادامه داد: اولویت شهرستان، سازندگی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و تأکید دولت نیز بر تکمیل طرح‌هایی است که پیشرفت مناسبی دارند و از مطالبات مردم محسوب می‌شوند.

وی افزود: در دو سال اخیر رتبه شهرستان دشتی در توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌ها از رتبه پنجم به سوم ارتقا یافته و در اعتبارات امسال نیز حوزه‌هایی که بیشترین ارتباط و مطالبه مردم را دارند، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش نیز چندین فضای آموزشی در سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع پسماند در شهرستان تأکید کرد و گفت: موضوع پسماند از جمله مباحث مهمی است که باید یک‌بار برای همیشه ساماندهی شود و در این زمینه همکاری شوراهای اسلامی ضروری است.

در پایان این نشست با اهدا لوح تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات فرماندار دشتی تقدیر تشکر شد.