به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر اسماعیل امینی بعد از ظهر جمعه در نشست تخصصی نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که با حضور شاعران برگزیده این جشنواره در سالن همایش پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه امروز ترانه و طنز با اقبال اجتماعی بیشتری روبه رو است افزود: ترانه به خاطر جاذبههای مختلف خود هم خوب دیده و هم خوب شنیده میشود و از لحاظ مالی نیز وضعیت خوبی برای شاعران این عرصه فراهم میکند.
وی با بیان اینکه ترانه زبان عام فهم تری دارد عنوان کرد: این عرصه باید در دست کسانی باشد که واقعا شاعر باشند و مشکل ورود به عرصه ترانه و تصنیف این است که شاعران فکر میکنند باید آرایههای ادبی را وارد این حوزه کنند در صورتی که ترانه سطح نازل و زود فهم تری از شعر است و نباید با آرایههای مختلف ادبی آن را عجین کرد.
امینی گفت: شاعرانی که میخواهند وارد این عرصه شوند باید دقت کنند که ترانه باید امکان آهنگ سازی را داشته باشد و آهنگ ساز بتواند آن را با موسیقی تلفیق کند.
داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب با بیان اینکه موضوعات ترانه امروز عمدتا مباحث عشق و عاشقی است ابراز داشت: این موضوع، موضوع ساده و دم دستی به شمار میرود در حالی که جامعه ما نگرانی و دغدغههای مهم دیگری نیز دارد و مفاهیم بسیاری در جامعه وجود دارد که میتوان با زبان ساده ترانه آنها را بازگو کرد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: شاعران باید با نگاه کشاف و متفاوت خود موضوعات مختلفی را استحصا کنندو در این قالب پر مخاطب بگنجانند وبه جامعه عرضه کنند.
داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب در ادامه به مشکل نوحه در ادبیات امروز اشاره کرد و افزود: هیئاتی که امروز مورد استقبال عموم قرار میگیرد هیئاتی است که در آنها شور و به عبارتی جنبه تفننی در آنها بیشتر است و این امر باعث میشود تا مداح در متن قرار گیرد و مباحث علمی و سخنرانی به حاشیه رود در حالیکه شعر قوی میتواند درد امرروز انسان را تشخیص دهد و برای جامعه بازگو کند.
امینی عنوان کرد: جهان امروز از ما انتظار دارد که از فرهنگ و اعتقاداتمان دست بکشیم و به فرهنگ آنها روی بیاوریم و تا زمانی که روی فرهنگ و اعتقاداتمان بایستیم هیچ اعتنایی ه ما نمیکند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: معیار دادن جایزه نوبل ادبی نگرانی از اخلاق و معنویت و انسانیت نیست و اگر کسی پیدا شود که با تمسخر به اعتقادات و فرهنگ ما نگاه کند از او استقبال و او را مورد تجلیل قرار میدهند.
قم - خبرگزاری مهر: داور نخستین جشنواره شعر دانشجویان و طلاب با بیان اینکه ترانه دارای زبان عام فهمی میباشد تاکید کرد: شاعران دغدغههای جامعه را در قالب ترانه ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر اسماعیل امینی بعد از ظهر جمعه در نشست تخصصی نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویان و طلاب که با حضور شاعران برگزیده این جشنواره در سالن همایش پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه امروز ترانه و طنز با اقبال اجتماعی بیشتری روبه رو است افزود: ترانه به خاطر جاذبههای مختلف خود هم خوب دیده و هم خوب شنیده میشود و از لحاظ مالی نیز وضعیت خوبی برای شاعران این عرصه فراهم میکند.
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