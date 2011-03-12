25 شاخه؛ سرانه مصرف گل ایرانیان/ سهم اندک ایران از بازار جهانی گل

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مختاری در افتتاحیه نمایشگاه گل و گیاه بهاری که صبح شنبه در بوستان گفتگو برگزار شد، با اشاره به سرانه مصرف گل در کشور خاطرنشان کرد: سرانه مصرف گل و گیاه در جهان 350 شاخه است که این سرانه در کشور 25 شاخه است. این در حالی است که تنوع گل و گیاه در کشور ما بسیار بالاست و ما می توانیم نقش عمده‌ای در زمینه تولید و صادرات گل داشته باشیم.

وی ادامه داد: 50 درصد تولیدات گل ما در حالی از بین می‌رود که گلهای مصنوعی بخش عمده‌ای از واردات گل را به خود اختصاص داده است. متاسفانه بخش اعظمی از گل‌فروشی‌ها را گل‌های مصنوعی اشغال کرده است.

مختاری با اشاره به برگزاری سه جشنواره گل و گیاه در سال جاری، تصریح کرد: آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه در سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر بود که این آمار در پاییز 89 به دو میلیون نفر رسید.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر 6 هزار متر مربع فضای داخلی و 3 هزار متر مربع فضای سرپوشیده دایر شده است و هدف از برگزاری آن ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان، ترویج فرهنگ گیاه‌پروری، جلب مشارکت مردمی، افزایش سرانه فضای سبز و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران افزود: نشست تخصصی طراحی و کاشت گیاهان سازگار با اقلیم تهران، دوره‌های آموزشی تکثیر گیاهان آپارتمانی و آشنایی با آفات و بیماری‌های گیاهی از برنامه‌های حاشیه‌ای این نمایشگاه است.

مختاری با بیان اینکه سهم ایران از صادرات گل دو صدم درصد صادرات جهان است، گفت: این میزان رقمی معادل 20 تا 25 میلیون دلار می‌شود که با توجه به تنوع تولید گل در ایران باید به رقم سه تا پنج درصد برسیم که معادل سه تا پنج میلیارد دلار می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات صادرات گل و گیاه در کشور گفت: فقدان مکانیزم بسته بندی و کمبود پایانه‌های صادراتی مانع از حضور به موقع ما در بازارهای جهانی است که باید راهکارهای مناسب برای حمایت از تولیدات داخلی در پیش گرفته شود..

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به پروژه قلعه مرغی که کلنگ آن با حضور مقام معظم رهبری به زمین خورد، گفت: این مسئولیت بزرگی برای شهرداری است که پارکی به مساحت 220 هکتار که بزرگترین پارک تهران است را در زمان بندی مشخص آماده بهره برداری کند.

وی ادامه داد:‌ حضور مقام معظم رهبری در این پروژه به دلیل آن بود که در جنوب تهران اتفاق می‌افتاد و این تکلیف شهرداری را در خصوص توجه به محیط زیست جنوب شهر تهران بیشتر می کند.