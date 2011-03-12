افزایش 650 درصدی کشفیات دریابانی در هرمزگان/انهدام چهار باند قاچاق انسان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرهنگ الیاس راستین عصر شنبه در یک نشست خبری در خصوص عملکرد فرماندهی دریابانی استان هرمزگان در سال 89، بیان داشت: در سال جاری 176 هزار و 64 مورد گشت زنی دریایی و 498 هزار و 936 مورد گشت زنی ساحلی توسط نیروهای دریابانی هرمزگان انجام شد.

کشف بیش از 2 میلیون لیتر سوخت قاچاق

وی با اشاره به کشف مقادیر زیادی مواد مخدر و سوخت قاچاق توسط دریابانی هرمزگان در سال 89، عنوان کرد: در سال جاری هزار و 76 کیلوگرم مواد مخدر و دو میلیون و 667 هزار و 69 لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانی هرمزگان در آبهای خلیج فارس کشف شد.

فرمانده دریابانی هرمزگان ادامه داد: کشف 468 هزار و 395 دستگاه ماهواره، 187 هزار و 673 قوطی مشروبات الکلی، هفت میلیون و 388 هزار و 20 نخ سیگار قاچاق، 132 هزار کیلوگرم برنج قاچاق، 353 هزار و 960 توپ انواع پوشاک قاچاق و دو هزار و 493 راس احشام قاچاق از جمله دیگر کشفیات دریابانی هرمزگان در سال 89 است.

سرهنگ راستین با اشاره کشف 9 قبضه سلاح گرم از قاچاقچیان، اظهار داشت: دو هزار و 530 نفر متهم و قاچاقچی توسط دریابانی هرمزگان طی سال جاری دستگیر شدند و همچنین 710 فروند شناور، 355 دستگاه خودرو و 96 دستگاه موتورسیکلت از قاچاقچیان کشف شد.

افزایش 650 درصدی کشفیات دریابانی هرمزگان

وی در خصوص میزان افزایش کشفیات دریابانی هرمزگان نسبت به سال گذشته گفت: در مجموع میزان کشفیات ما نسبت به سال گذشته 650 درصد افزایش داشته است و ارزش ریالی کشفیات قاچاق دریابانی هرمزگان در سال جاری 84 میلیارد تومان بوده است.

فرمانده دریابانی هرمزگان با اشاره به نوسازی برخی از تجهیزات دریابانی هرمزگان، اظهار داشت: در سال جاری 30 درصد تجهیزات جدید به تجهیزات دریابانی هرمزگان افزوده شد.

کشف مقادیر زیادی مواد محترقه در آبهای خلیج فارس

سرهنگ راستین با اشاره به نزدیک بودن چهارشنبه آخر سال، تصریح کرد: دریابانی هرمزگان از دو ماه پیش تا کنون مقادیر زیادی مواد محترقه را که از کشورهای منطقه خلیج فارس در حال قاچاق به ایران بودند را کشف کرده تا از توزیع این مواد پرخطر در کشور جلوگیری شود.

وی در خصوص برنامه های دریابانی هرمزگان در ایام تعطیلات نوروز گفت: دریابانی برای تامین امنیت گردشگران در بیشتر جزایر استان هرمزگان و همچنین در آبهای خلیج فارس واحدهای ثابت و شناور مستقر کرده است و نیروهای دریابانی با شناورهایی که به صورت غیرقانونی اقدام به حمل مسافر کنند برخورد و شناور آنها را توقیف خواهد کرد.

انهدام چهار باند قاچاق انسان

فرمانده دریابانی هرمزگان با شاره به انهدام چهار باند قاچاق انسان در سال 89 توسط دریابانی هرمزگان، بیان داشت: در سال جاری هزار و 301 نفر از اتباع بیگانه که توسط باندهای قاچاق انسان وارد کشور شده بودند توسط نیروهای دریابانی هرمزگان دستگیر شدند.

سرهنگ راستین افزود: بنده در سال جاری هفت ملاقات را با فرماندهان دریابانی کشورهای قطر، امارات و عمان برای افزایش تعاملات و همکاری در جهت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و ترددات مرزی غیر قانونی انجام دادم.