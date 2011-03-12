علت انتقال مصدومان مینابی به بندرعباس درخواست خانواده هایشان بود

مسعود قانعی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص وضعیت مصدومان مینابی حادثه تصادف زنجان، بیان داشت: شش نفر از مصدومان این حادثه با درخواست و موافقت خانواده هایشان از طریق تهران و با هواپیما به بندرعباس منتقل شده و بلافاصله در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس پذیرش شدند.

وی افزود: عمل جراحی برخی از این مصدومان به خوبی و با موفقیت انجام شده و روند درمان این بیماران به خوبی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در حال انجام است.

فرماندار میناب در پاسخ به این سئوال که چرا این مصدومان در تهران و یا زنجان به صورت کامل درمان نشدند، اظهار داشت: ما هم می خواستیم روند درمانی این مجروحان به طور کامل در زنجان انجام شود اما خانواده های این بیماران می خواستند تا بیمارشان در نزدیکی خودشان باشند و این انتقال با موافقت و درخواست خانواده های مصدومان این حادثه انجام شد.

قانعی فرد در خصوص هزینه های درمان این مصدومان گفت: تمامی هزینه های عمل جراحی و درمان این بیماران توسط استانداری هرمزگان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پرداخت شده است.

وی در خصوص قانونی و یا غیرقانونی بودن شرکتی که اقدام به بردن این زائران به سوریه کرده، عنوان کرد: من در این خصوص اطلاع زیادی ندارم و مسئولان حج و زیارت هرمزگان باید در این خصوص پاسخگو باشند.

فرماندار میناب از همکاریهای استانداریهای زنجان و هرمزگان و دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان و زنجان و همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال و درمان این مصدومان تشکر و قدردانی کرد.