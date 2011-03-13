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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

آیت الله باریک بین:

تکریم خانواده شهدا و رسیدگی به امور آنها جدی گرفته شود

تکریم خانواده شهدا و رسیدگی به امور آنها جدی گرفته شود

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: تکریم خانواده شهدا و جانبازان وظیفه ای همگانی است و همه باید قدردان ایثارگریهای شهدا و خانواده صبور آنها باشیم و به امور آنها رسیدگی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین عصر یکشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد شهید استان قزوین
اظهار داشت: شما کارکنان باید به خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان که با شجاعت و بذل جان خود موجب عزت و عظمت ایران اسلامی شدند ادای دین کنید.
 
وی افزود: متولیان امور شهدا وظیفه دارند در کنار تکریم خانواده معظم شهدا در شناساندن بیشتر تفکر شهدا به عنوان ولی نعمتان انقلاب به نسل جوان بکوشند ودر مسیر پاسداری از ارزشها گام بردارند.
 
امام جمعه قزوین تصریح کرد: رسیدگی به امور جانبازان و خانواده شهدا باید در اولویت فعالیت کارکنان بنیاد شهید قرار گیرد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
 
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت پیروی از رهبری خاطرنشان کرد: تبعیت از رهبری و توجه و اجرای رهنمودهای مقام ولایت موجب مصون ماندن از خطرها و آسیبهای دشمن می شود لذا همه باید گوش به فرمان رهبری همواره آماده باشیم.
 
آیت الله باریک بین افزود: بصیرت در سایه تبعیت از قرآن و ولایت محقق می شود لذا با انس بیشتر با قرآن و عمل به دستورات دینی می توان به بصیرت دست یافت و در مقابل دشمن ایستاد.
 
در ابتدای این دیدار محمد مهدی شهروش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین از فعالیتهای انجام شده گزارشی ارائه کرد.
کد مطلب 1273533

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