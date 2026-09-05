«کاروان زندگی» در  ۱۰ استان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی متقی فر در جریان حضور در برنامه کاروان زندگی در میدان انقلاب زنجان اظهار کرد: برنامه «کاروان زندگی» با محوریت ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی تاکنون در ۹ استان برگزار شده و امشب نیز با استقبال پرشور مردم در زنجان برگزار شد.

وی افزود: این کاروان تا پایان سال در سایر استان‌ها نیز برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم با برگزاری این تجمعات، در حوزه ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، مقاومت و ایستادگی و دفاع از جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی کنیم

معاون فرهنگی کمیته امداد افزود: «کاروان زندگی» در گذشته به‌صورت ویژه برای مددجویان کمیته امداد برگزار می‌شد، اما پس از جنگ و با شکل‌گیری تجمعات مردمی، تصمیم گرفته شد این کاروان در میان مردم و در تجمعات عمومی نیز حضور داشته باشد تا عموم مردم بتوانند از برنامه‌های آن بهره‌مند شوند

وی ادامه داد: در کنار برنامه‌های عمومی، فضای اختصاصی برای مددجویان کمیته امداد نیز در نظر گرفته شده و این برنامه در استان‌های مختلف برای خانواده‌های تحت حمایت برگزار می‌شود

بازگشت ۴ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل

متقی فر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد برای خانواده‌های تحت حمایت گفت: این معاونت برای دانش‌آموزان، دختران در آستانه ازدواج و زنان سرپرست خانوار برنامه‌های متعددی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی اجرا می‌کند

معاون فرهنگی کمیته امداد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان افزود: سال گذشته چهار هزار دانش‌آموزی که ترک تحصیل کرده بودند با حمایت کمیته امداد به تحصیل بازگشتند

وی همچنین از توزیع بیش از یک میلیون بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان تحت حمایت در سال جاری خبر داد

اجرای طرح «نوید زندگی» برای دختران در آستانه ازدواج

وی با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد برای ترویج ازدواج میان دختران تحت حمایت اظهار کرد: طرح «نوید زندگی» با هدف ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج و حین ازدواج در سراسر کشور در حال اجراست

معاون فرهنگی کمیته امداد ادامه داد: کارگاه‌ها و اردوهای «نوید زندگی» برای دختران تحت حمایت در سراسر کشور برگزار می‌شود و هدف آن ارائه آموزش‌های لازم و فراهم کردن زمینه ازدواج این دختران است

متقی فر خاطرنشان کرد: حدود ۴۸۰ هزار دختر تحت حمایت کمیته امداد در آستانه ازدواج قرار دارند و امیدواریم با حمایت این نهاد و همراهی خیران، زمینه ازدواج و تشکیل خانواده برای آنان فراهم شود