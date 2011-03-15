سعید ارباب شیرانی درگذشت

رضا نیلی‌پور نویسنده، مترجم و از دوستان زنده‌یاد سعید ارباب شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارباب شیرانی روز یکشنبه 22 اسفند در آمریکا درگذشت و مراسم تدفین و یادبود وی در این کشور برگزار شده است.

وی گفت: با توجه به این‌که بیشتر اقوام ارباب شیرانی در آمریکا اقامت دارند و محل تدفین او در این کشور است، هنوز مراسم ترحیم و یادبودی برای این نویسنده در ایران در نظر گرفته نشده است. ولی قرار است ویژه‌نامه ای درباره این محقق ادبی پس از عید نوروز، همزمان با چهلمین روز درگذشتش در ایران به چاپ برسد.

نیلی‌پور ادامه داد: این ویژه‌نامه به زندگی، آثار و کارنامه ارباب شیرانی خواهد پرداخت که موضوعاتی چون ادبیات تطبیقی، مقایسه ادبیات فارسی و ادبیات غربی و متون دینی را شامل می‌شود.

مولف کتاب "ترجمه متون ساده" گفت: آن مرحوم بیش از دو سال با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد. دوره‌های شیمی‌درمانی خیلی موثر نبودند و حدود یک ماه بود که به دلیل عدم توفیق در شیمی‌درمانی ارباب شیرانی متحمل درد شدید و طاقت‌فرسایی بود.

دکتر سعید ارباب شیرانی در سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد. وی پس از دریافت مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران، در سال 1340 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و موفق به اخذ درجه فوق لیسانس و دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه پرینستن شد. این نویسنده و مترجم به خاطر ترجمه کتاب چندجلدی "تاریخ نقد جدید" تالیف رنه ولک موفق به دریافت جایزه کتاب سال در بخش ترجمه شد."مضمون سازی در شعر سبک هندی و شعر متافیزیکی انگلیس" از آثار تالیفی زنده‌یاد ارباب شیرانی است.