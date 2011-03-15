سرانه مطالعه در فضای مجازی 2.5 دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن خدایی ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به پژوهش اخیر نهاد در خصوص سرانه مطالعه در سطح کشور به آمار مربوط به این استان اشاره و تصریح کرد: در این استان 12 دقیقه و47 ثانیه مربوط به مطالعه قرآن و ادعیه، حدود 15 دقیقه 43 ثانیه مطالعه کتاب های غیر درسی و دو دقیقه 25 ثانیه مطالعه غیر درسی در فضای مجازی اختصاص دارد.

خدایی ادامه داد: در مجموع مردم این استان 81 دقیقه و 32 ثانیه اعم از قرآن، ادعیه، کتاب های درسی و غیر درسی و نشریه و روزنامه مطالعه می کنند که درزمینه روزنامه خوانی در استان حائز مقام اول هستیم.

وی در خصوص عملکرد کتابخانه های عمومی و نتایجی از اقدامات انجام یافته در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه نیز گفت: در مقایسه نسبت به سال گذشته تعداد منابع ازدارای 14.8 درصد رشد، میزان امانت کتاب دارای 41.9 درصد افزایش، تعداد اعضای فعال دارای 33 درصد رش و میزان مراجعین به کتابخانه های عمومی استان دارای 30 درصد رشد است.

وی در ادامه به عضویت بیش از 75 درصد همکاران در بسیج و نیز از برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان کتابخانه ها و ادارات با عنوان بصیرت کتابدار خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همچنین به سند تصویب شده نهضت مطالعه مفید در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور اشاره کرده و گفت: به زودی نامه این طرح از طریق دبیر فرهنگ عمومی و دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استانداران محترم جهت طرح در جلسه شورای فرهنگ عمومی استانی ابلاغ خواهد شد که امید است با آغاز این نهضت شاهد تعالی بیش از پیش ایران اسلامی عزیزمان باشیم.

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه وظیفه ای همگانی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز در این دیدار تاکید کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه وظیفه ای همگانی است.

آیت الله محسن مجتهد شبستری با اشاره به تأکیدات مکرر قرآن کریم به موضوع کتاب افزود: کلمه کتاب در قرآن قریب به 230 بار تکرار شده و 49 مورد آن نیز درباره قرآن است که این امر نشان از تأکید حضرت باری تعالی بر مطالعه و کتاب دارد.

وی کتاب را اثر گذارترین وسیله هدایت بشری و ابزار انتقال تجارب گذشتگان به آیندگان در جهت تعالی فرهنگی دانسته و در راس همه کتاب ها قرآن را کتاب انکار ناشدنی هدایت بشری عنوان کردند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی لازمه پیشرفت های فرهنگی و انسانی را ضمیمه شدن عقل طبیعی با عقل اکتسابی دانسته و تصریح کرد: عقل اکتسابی از طریق مطالعه و کتابخوانی تعالی می یابد و هر اندازه مطالعه و کتابخوانی مفید در جامعه رواج یابد به همان اندازه شاهد بلوغ فکری و علمی و فرهنگی و سیاسی آن جامعه خواهیم بود.

امام جمعه تبریز نقش رسانه ملی و مطبوعات را در این میان بسیار مهم دانسته و از همه مسئولان و کتابداران خواست که در عمل به این فریضه و امر مقدس همتی جدی و مضاعف داشته باشند.

آیت الله شبستری کتابداری را رشته ای بسیار مقدس دانسته و گواه آن را تلاش در جهت تعالی فکری و روحی بشری عنوان کردند.

وی در ادامه بر دقت مسئولان برای عدم ورود کتاب های ضالّه به مجموعه کتابخانه ها تأکید کرده و از مسئولان کتابخانه خواست در خصوص دریافت کتاب های اهدایی و یا وقفی بر این امر دقت ویژه ای داتشه باشند تا کتاب ضاله ای وارد مجموعه نشود.

نماینده ولی فقیه در استان خطر کتاب مسموم برای جامعه را بسیار جدی و یکی از ابزارهای دشمن برای القای افکار مسموم در بین جوانان و آحاد جامعه عنوان کردند.

شبستری همچنین ضمن تاکید بر حسن خلق و برخورد حسنه و تاثیر آن در جذب مخاطبیان بیشتر به کتابخانه بر افزایش دسترسی مردم به کتاب های مفیدی همچون مجموعه آثار ارزشمند شهید مطهری (ره) تأکید کرد.