به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رویکرد تازه نهاد کتابخانههای عمومی کشور در تمرکز بر تثبیت و توسعه «عدالت فرهنگی»، نهتنها مورد تأیید و حمایت کامل شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بلکه دقیقاً در راستای یکی از اهداف بنیادین سند کلان «مهندسی فرهنگی کشور» قرار دارد.
وی افزود: «عدالت فرهنگی»، پیش از آنکه توزیع مادی امکانات باشد، دسترسی برابر آحاد ملت به سرچشمههای معرفت، حکمت و ژرفاندیشی است که ریشه در تحکیم هویت دینی و ملی دارد. خدمترسانی از طریق کتابخانههای سیار به مناطق کمبرخوردار و عشایری، یک اقدام عملیاتی و مصداقی در راستای «توزیع عادلانه منابع و محصولات فرهنگی» است که در «سند ملی خواندن» نیز بر آن تأکید شده است. با این حال، باید در نظر داشت که این حرکت، نیازمند تدابیری برای تثبیت عمق مطالعه است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: در این مسیر، اولویتبندی تأمین منابع بر اساس اقتضائات محلی و نیازهای معرفتی بومی، صورت پذیرد و کتابها بهگونهای انتخاب شوند که توانمندی فکری، سواد انتقادی و مهارتهای کاربردی جامعه هدف را تقویت کنند تا کتابخوانی، به یک عنصر بنیادین در زندگی روزمره بدل شود. افزون بر این، کتابداران باید فراتر از امانتدار، بهعنوان «سفیران و مروجان فرهنگی» و رابط فکری، عمل کنند و با برگزاری حلقههای بحث و قصهگویی، به تحریک فکری در جامعه محلی بپردازند.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری نهاد کتابخانههای عمومی با سایر سازمانهای فرهنگی، تصریح کرد: برای تثبیت دسترسی درازمدت، نهاد باید همکاریهای قویتری را با نهادهای دیگر ازجمله وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مرتبط با امور روستایی تعریف کند تا از ظرفیتهای موجود برای گسترش پایگاههای ثابت و توقفگاههای مطمئن کتابخانههای سیار، استفاده شود.
ضرورت برنامهریزی برای استفاده از فرصتهای فضای مجازی و مقابله با آسیبهای آن
وی در بخش دیگری از سخنانش، شکاف میان عمقگرایی در مطالعه کتاب و سطحگرایی ناشی از فناوریهای نوین و شبکههای اجتماعی را بهعنوان بحرانی در حوزه «ژرفاندیشی و تفکر انتقادی» نسل جوان معرفی کرد و گفت: دانش سطحی حاصل از فضای مجازی، در برابر پیچیدگیهای جهان معاصر، ناتوان است و کتاب بهعنوان «مسئله آینده»، زیربنای فکری و فلسفی لازم برای ایجاد این ژرفاندیشی را فراهم میآورد. «سند ملی خواندن» نیز بر ضرورت «برنامهریزی برای استفاده از فرصتهای فضای مجازی و مقابله با آسیبهای آن»، تأکید دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای فائق آمدن بر این چالش، کتابخانهها باید به مراکز اصلی توسعه سواد مطالعاتی و مهارتی تبدیل شوند که در آن، روشهای مقابله با اطلاعات سطحی، تشخیص منابع معتبر و تبدیل اطلاعات مجازی به دانش عمیق، آموزش داده شود. همچنین باید از پلتفرمهای مجازی مورد علاقه جوانان، برای تولید محتوای جذاب و عمیق درباره کتابهای فاخر، استفاده کرد و پلتفرمهای کتابخانهای، با امکان دسترسی عادلانه و ارزان به نسخههای قانونی دیجیتال را توسعه داد.
آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای پشتیبانی حداکثری از نهاد کتابخانههای عمومی
حجتالاسلام و المسلمین خسروپناه در پایان اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهعنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری و قرارگاه فرهنگی، آمادگی دارد تا تعامل و پشتیبانی خود را از نهاد کتابخانههای عمومی به حداکثر برساند. همچنین برای محقق شدن این راهبردها، پیگیریهای لازم بهطور مستمر در ستادهای تخصصی شورا از جمله ستاد فرهنگی و اجتماعی، با مشارکت و حضور فعال نمایندگان نهاد کتابخانههای عمومی کشور، صورت گیرد.
