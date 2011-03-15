خطر نشست مواد رادیواکتیو مالزی را تهدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار، "نیتی نسادورای" در واکنش به شایعاتی مبنی بر بارش بارانهای اسیدی در مالزی که طی روز گذشته فضای مجازی این کشور را در برگرفته اعلام کرد با توجه به فاصله جغرافیایی این کشور با ژاپن هنوز برای اعلام وضعیت هشدار دهنده در مالزی بسیار زود است.

نسادورای در ادامه گفت: کشورهایی مثل چین و فیلیپین که در فاصله کمتری از ژاپن واقع شده اند در حال بررسی دقیق شرایط جوی هستند و ما با توجه به نتیجه تحقیقات آنها برای آینده تصمیم گیری خواهیم کرد.

در همین رابطه امروز نائوتو کان نخست وزیر ژاپن تشعشات خارج شده از راکتورهای آسیب دیده را خطرناک توصیف کرد و از مردمی که تا شعاع 30 کیلومتری نیروگاه هسته ای فوکوشیما زندگی می کنند خواست تا از خانه های خود خارج نشوند.